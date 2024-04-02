نائبة: كلمة الرئيس خلال تنصيبه وضعت استراتيجية جديدة للمستقبل

هنأت ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، الرئيس السيسي، لأدائه اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًه أن المشهد المشرف الذي شهدته العاصمة الإدارية اليوم، ومراسم حلف اليمين، تعكس إرادة الشعب المصري في السير نحو طريق الجمهورية الجديدة وتحقيق النماء والرخاء وتنفيذ رؤية واستراتيجية التنمية المستدامة.

حفل تنصيبه رئيسًا للجمهورية

وثمّنت ميرال في بيانٍ اليوم، كلمة الرئيس السيسي خلال حفل تنصيبه رئيسًا للجمهورية، والتي شهدت وضع استراتيجية جديدة هي بمثابة خارطة طريق للمستقبل، معبرة عن آمال وطموحات الشعب المصري في غدٍ مشرق، يسوده الأمن والاستقرار والتقدم، مستقبل يُجنى فيه ثمار المرحلة السابقة، واستكمال المشروعات القومية العملاقة والإنجازات الشاملة لجميع القطاعات والمجالات والإصلاحات التشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعمل عليها القيادة السياسية والدولية المصرية وإلى جانبهم الشعب المصري.

وأضافت عضو مجلس النواب: "الرئيس السيسي استطاع أن يعبر بمصر إلى بر الأمان والاستقرار، ووضع بنية تحتية شاملة لكافة القطاعات، وتحمل مسئولية كبيرة في مواجهة تحديات صعبة وأزمات عصيبة شهدتها البلاد خلال الـ 10 سنوات الماضية، ومازالت تحيط بمصر مخاطر كبيرة، إلا أنه أبى أن يتخلى عن مسئوليته تجاه الوطن.

تابعت ميرال قائلة "حان الوقت لأن يتحد الجميع ويصطف خلف قيادته الحكيمة للعبور بمصر إلى بر الآمان وسط التعقيدات الإقليمية الحالية، حتى يُكتب تاريخ جديد ناصع البياض في صفحات التاريخ، تاريخ ملئ بالنهضة والبناء والتنمية والنجاحات والتقدم والإنجازات.