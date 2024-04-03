"المصريين الأحرار": نأمل في استحداث وزارة "الاقتصاد ورأس المال البشري"

جدد حزب المصريين الأحرار دعوته باستحداث وزارة "الاقتصاد ورأس المال البشري المصري" في الحكومة الجديدة، وسبق وتحدث الحزب عن رؤيته على طاولة الحوار الوطني، إيمانًا منه بأهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقالت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن وجود وزارة اقتصاد أمر مهم خلال المرحلة الراهنة، وناد الحزب أن تكون الوزارة المقترحة هي "وزارة الاقتصاد ورأس المال البشري المصري"، موضحة أن المرحلة الحالية تستوجب الوقوف على نهج اقتصادي يبدأ من وحدة الموازنة وخطة استراتيجية اقتصادية ووضع سياسات اقتصادية تمهيدًا لاستثمارات مستدامة، وشددت على ضرورة وجود تحليل اقتصادي مبني على البراهين.

كما أكدت واصل ضرورة رفع تقارير مبنية على مؤشرات ترفع لمتخذى القرار بشكل دوري.

الاقتصاد ورأس المال البشري المصري

أشارت إلى أن اقتراح حزب المصريين الأحرار استحداث وزارة "الاقتصاد ورأس المال البشري المصري" في سياق سعي الحزب لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، ويرى الحزب أن هذه الوزارة الجديدة ستساهم في تحقيق الأهداف التالية وضع خطة استراتيجية اقتصادية شاملة، وضع سياسات اقتصادية تمهيدًا لاستثمارات مستدامة، تسليط الضوء على الفرص الاستراتيجية لتحقيق النمو والتنوع الاقتصادي، وضع هيكل تنظيمي واضح يسمح بالمشاركة الإقليمية والدولية،

الاهتمام بتطوير الخبرات والكفاءات الاقتصادية ليكون من رأس المال البشري المصري رواد اقتصاد على مستوى العالم.

دراسة القوانين واللوائح

واستطردت، "أن وجود الوزارة هاما في دراسة القوانين واللوائح ذات الصلة بالاقتصاد للعمل علي حل كافة العراقيل أمام الاستثمار والاقتصاد المصري ووضع ما يستلزم من رؤية تشريعية مقترحة للدفع بالنهوض الاقتصاد مواكبة لخطوات الجمهورية الجديدة.

اختتمت بأن وجود وزارة مختصة بهذه الصورة سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري، من أهمها زيادة معدلات النمو الاقتصادي، خفض معدلات البطالة، وتفريخ كوادر قوية لكافة القطاعات، تحسين مستوى معيشة المواطنين،

تعزيز التنافسية الاقتصادية لمصر على المستوى الدولي.