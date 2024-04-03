"حماة الوطن" بسوهاج: ولاية الرئيس الجديدة ستكون استمرارا للتنمية وجني الثمار

قال الدكتور مختار همام، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، إن فترة الرئاسة الجديدة التي يبدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادة مصر ستكون فترة حصاد ما تم بذله من مجهود وعرق وعمل وبناء وتنمية طوال السنوات العشر الماضية.

وهنأ الدكتور مختار همام، الرئيس عبد الفتاح السيسي متمنيا له دوام التقدم والرقي والنجاح في خدمة وطننا الحبيب مصر لتحتل مكانتها المتميزة التي تليق بها على المستوى العالمي وتحقق أعلى معدلات تنمية تعود بالنفع على مصر والمصريين.

يقفون خلف قيادتهم

أكد الدكتور مختار همام أن جموع المصريين يقفون خلف قيادتهم ورئيسهم للعبور بمصر إلى بر الأمان وسط أحداث وأجواء سياسية واقتصادية صعبة يمر بها العالم.

إنشاء مشروعات ومدن جديدة

أضاف أمين حماة الوطن بسوهاج أن الصعيد وسوهاج بشكل خاص حصلت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على كامل الاهتمام سواء إنشاء مشروعات ومدن جديدة أو بنية تحتية وصرف صحي وخدمات مختلفة، وكذلك توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية من خلال مبادرة حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة.

وهنأ حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببداية فترته الرئاسية الجديدة، قائلا “نحن في بداية ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري الذي اختار بإرادته الحرة في انتخابات رئاسية تعددية نزيهة خير من يقود سفينة الوطن لمدة 6 سنوات مقبلة إلى بر الأمان”.

وتابع الحزب في بيان له، قائلا، “إننا نتطلع مع الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تواصل الدولة جهودها التنموية في كل القطاعات، وفي كل شبر من أرض الوطن، لتتبوأ مصر مكانتها اللائقة بين دول العالم”.