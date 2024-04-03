الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

دعم ووثيقة دولة.. ماذا يطلب "شباب الأعمال" من الرئيس في ولايته الجديدة؟

جمعية شباب الاعمال
جمعية شباب الاعمال

قال بسام الشنواني، رئيس مجلس الإدارة جمعية شباب الأعمال ، إن شباب الأعمال يتطلعون في الفترة الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مزيد من الدعم والمساندة للقطاع الخاص وريادة الأعمال من خلال ترجمة وثيقة سياسة ملكية الدولة والاستمرار في إطلاق مبادرات تمويلية وحوافز استثمارية وإجرائية، لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات العمل الوطني.

"شباب الأعمال" توقع بروتوكولا مع "الرقابة على الصادرات" للتعاون بمجالات التدريب وتبادل المعلومات

هيئة الاستثمار تتعاون مع "شباب الأعمال" للترويج للاستثمار محليا ودوليا

منتدى شباب العالم وتيك توك يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الشباب وريادة الأعمال

شباب الأعمال: مستهدفات العمل الوطني مبشرة لمستقبل أفضل للاقتصاد المصري

أضاف الشنواني، أن الجمعية تسخر طاقاتها وأنشطتها من مختلف اللجان الاقتصادية وأعضائها لما يزيد عن 550 شركة يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في خدمة الحكومة الجديدة وتحقيق مستهدفات العمل الوطني للرئيس.

أكد رئيس مجلس الإدارة جمعية شباب الأعمال، أن حديث الرئيس السيسي عن تعزيز دور القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية والاهتمام بالحوكمة واتباع نهج المصارحة والمشاركة وتعميق الحوار الوطني مبشر لمستقبل أفضل للاقتصاد المصري خلال المرحلة الجديدة، كما يسهم في الحفاظ على استدامة النمو وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

أبو باشا: دعا باهمية التركيز على توسيع المشاركة مع القطاع الخاص 

من جهته، أشاد الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال محمد أبو باشا، بوضع الرئيس السيسي خلال أدائه اليمين الدستورية قطاع الصناعة والزراعة في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة بجانب التركيز علي توسيع مشاركة القطاع الخاص والاستمرار في تنفيذ مخططات التنمية العمرانية إلي جانب زيادة مساهمة قطاع السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي.

وأكد محمد  أبو باشا، الأمين العام لجمعية شباب الأعمال، أن لشباب الأعمال دور بارز في الحياة الاقتصادية والعمل المجتمعي كما مستمرة في تقديم كل سبل الدعم والمساندة للحكومة في المرحلة الجديدة في الترويج لفرص الاستثمار والمشاركة بحلول لأية أزمات أو تحديات تعوق مسيرة الإصلاح والتنمية.

شباب الأعمال مستهدفات الوطني العمل مستقبل أفضل للاقتصاد المصرى

مواد متعلقة

"شباب الأعمال" توقع بروتوكولا مع "الرقابة على الصادرات" للتعاون بمجالات التدريب وتبادل المعلومات

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3-4-2024

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

انهيار سقف مبنى يتسبب في مصرع وإصابة 3 أشخاص بالقاهرة الجديدة

فى نهار رمضان.. طفل يهتك عرض شقيقته ويقتلها بالمطرية

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

صور

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى