دعم ووثيقة دولة.. ماذا يطلب "شباب الأعمال" من الرئيس في ولايته الجديدة؟

قال بسام الشنواني، رئيس مجلس الإدارة جمعية شباب الأعمال ، إن شباب الأعمال يتطلعون في الفترة الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مزيد من الدعم والمساندة للقطاع الخاص وريادة الأعمال من خلال ترجمة وثيقة سياسة ملكية الدولة والاستمرار في إطلاق مبادرات تمويلية وحوافز استثمارية وإجرائية، لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات العمل الوطني.

شباب الأعمال: مستهدفات العمل الوطني مبشرة لمستقبل أفضل للاقتصاد المصري

أضاف الشنواني، أن الجمعية تسخر طاقاتها وأنشطتها من مختلف اللجان الاقتصادية وأعضائها لما يزيد عن 550 شركة يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في خدمة الحكومة الجديدة وتحقيق مستهدفات العمل الوطني للرئيس.

أكد رئيس مجلس الإدارة جمعية شباب الأعمال، أن حديث الرئيس السيسي عن تعزيز دور القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية والاهتمام بالحوكمة واتباع نهج المصارحة والمشاركة وتعميق الحوار الوطني مبشر لمستقبل أفضل للاقتصاد المصري خلال المرحلة الجديدة، كما يسهم في الحفاظ على استدامة النمو وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.

أبو باشا: دعا باهمية التركيز على توسيع المشاركة مع القطاع الخاص

من جهته، أشاد الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الأعمال محمد أبو باشا، بوضع الرئيس السيسي خلال أدائه اليمين الدستورية قطاع الصناعة والزراعة في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة بجانب التركيز علي توسيع مشاركة القطاع الخاص والاستمرار في تنفيذ مخططات التنمية العمرانية إلي جانب زيادة مساهمة قطاع السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي.

وأكد محمد أبو باشا، الأمين العام لجمعية شباب الأعمال، أن لشباب الأعمال دور بارز في الحياة الاقتصادية والعمل المجتمعي كما مستمرة في تقديم كل سبل الدعم والمساندة للحكومة في المرحلة الجديدة في الترويج لفرص الاستثمار والمشاركة بحلول لأية أزمات أو تحديات تعوق مسيرة الإصلاح والتنمية.