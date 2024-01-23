الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منتدى شباب العالم وتيك توك يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الشباب وريادة الأعمال

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

 أعلن منتدى شباب العالم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع منصـة تيك توك الرائدة عالميًا في مجال الفيديوهات القصيرة، 11 يناير 2024؛ بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال ريادة الأعمال، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل الشباب للانخراط في سوق العمل، فضلًا عن زيادة الوعي بقضايا الصحة النفسية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمنتدى شباب العالم في الاهتمام بتعزيز ونمو بيئة ريادة الأعمال، فضلًا عن دعم وتشجيع الشباب واحتضان المواهب الشابة، وتأهيلها للمشاركة الفعالة في سوق العمل، ما يمكنهم من اكتساب مهارات وخبرات متقدمة تعزز فرصهم المستقبلية.

حضر مراسم التوقيع الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وسارة بدر، المنسق العام لمنتدى شباب العالم، وفرح طوقان، مدير العلاقات الحكومية لتيك توك في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا وجنوب آسیا وباکستان.

الشراكة تشكل مفتاحًا أساسيًا للنجاح

وعقب توقيع المذكرة، صرحت سارة بدر، بأن هذه الشراكة تشكل مفتاحًا أساسيًا للنجاح، وأشادت بأهمية الاستثمار في الشباب كأساس للتنمية، من خلال توفير الأدوات والموارد التي تساعد في تطوير الابتكار والإبداع، وتشجيع روح ريادة الأعمال.

من جهتها، أعربت فرح طوقان، عن سعادتها بالتعاون مع منتدى شباب العالم ضمن جهود تيك توك لتشجيع الشباب ورواد الأعمال على مشاركة آرائهم وأفكارهم، وأشارت إلى أن هدفهم هو زيادة الوعي وتقديم المعلومات الضرورية حول الاقتصاد الإبداعي، الذي يعتبر محركا رئيسيا لنمو المجتمعات، كما أكدت أهمية الإبداع والثقافة كعوامل أساسية تسهم في تعزيز التقدم، وهو جزء من استراتيجيتهم التي تركز على توفير بيئة آمنة للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم وتطوير مواهبهم.

وفي إطار المذكرة الموقعة بين الجانبين، ستُنظم منصة تيك توك خلال فعاليات منتدى شباب العالم العديد من الفعاليات وورش العمل والدورات التدريبية، فضلا عن إصـدار إشعارات على المنصة الرائدة عالميًا في مجال الفيديوهات القصيرة، وذلك في يوم 11 يناير 2024؛ بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال ريادة الأعمال، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتأهيل الشباب للانخراط في سوق العمل، فضلا عن زيادة الوعي بقضايا الصحة النفسية لجذب الانتباه إلى انطلاق المنتدى، كما ستقدم مقاطع فيديو حصرية حول قضايا السلامة عبر الإنترنت وريادة الأعمال.

منصة تيك توك فرح طوقان ورواد الأعمال منتدى شباب العالم لتشجيع الشباب سارة بدر تأهيل الشباب

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