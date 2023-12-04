الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو التحالف الوطني: مبادرة منتدى شباب العالم امتداد للجهود الرامية لإرساء صوت السلام

المهندس علي جبر
المهندس علي جبر

قال المهندس علي جبر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن انعقاد فعاليات مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، لمنتدى شباب العالم في مدينة السلام شرم الشيخ، تمثل امتداد لأهداف المنتدى ومساعيه في إرساء السلام من مصر للعالم، لاسيما وأنه منذ انطلاق المنتدى في نسخته الأولى عام 2017، يرتكز بشكل رئيسي على صوت السلام والاستقرار في أعماله، موضحا أنه يتلاقى مع ظروف المرحلة الراهنة والتي تحتاج لاستدعاء روح التسامح والإنسانية، ونبذ التطرف والعنف والقتل المتعمد للمدنيين وبالأخص في الحروب.

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حماة الوطن: قضايا منتدى شباب العالم تستهدف نشر مبادئ السلام

استكمال لدور مصر الريادي


وأكد «جبر»، أن إطلاق مبادرة منتدى شباب العالم  بعنوان" شباب من أجل إحياء الإنسانية "، تستكمل الدور المصري الريادي للسلام والذي دائما ما تخاطب به ضمائر الإنسانية في العالم أجمع لإنهاء النزاعات وإرساء صوت البناء والتعمير، لافتا إلى أن ذلك هو الدور المعهود لمنتدى شباب العالم والذي يسعى دائما لتوحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، وترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب.
 

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محمد عيد: منتدى شباب العالم فرصة لتعزيز التعاون الدولى نحو تحقيق السلام العالمى


وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن المبادرة ترتكز على حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم، وتقديم الدعم وإحلال السلام في كافة أرجاء العالم، مشيرا إلى أنها تتماشى مع جهود القيادة السياسية على الأرض التي تتخذها مصر لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع، كما أنه يكشف حرص المنتدى على التفاعل والتعاطي مع القضايا المطروحة على الساحة وإدراك طبيعة المرحلة وما تحتاجه من جهود لإحلال السلام والاستجابة لصوت العقل.

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منتدى شباب العالم يعلن تفاصيل مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"



واعتبر «جبر»، أن تلك المبادرة التي ستنعقد علي مدار ثلاثة أيام لعقد جلسات تفاعلية وورش عمل وزيارات متعددة، تواجه الازدواجية في المعايير وتؤكد على أهمية إعلاء حقوق الإنسان، منوها أن الآمال تتوجه إلى تلك المناقشات المنعقدة في تحريك المجتمع الدولي نحو حماية المدنيين في جميع الحروب ومن بينها أحداث غزة، مشددًا أن المبادرة تؤكد أن مصر ستظل حاضرة بكل قوة في كافة الصراعات بصوتها الرامي للسلام والإنسانية دائما والحرص الدائم  على الوقوف المصري بأي شكل من الأشكال، لتقديم الدعم والمساندة.

المهندس علي جبر مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية منتدى شباب العالم الاتحاد العام للجمعيات الاهليه عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي حقوق الانسان

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