الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

حماة الوطن: قضايا منتدى شباب العالم تستهدف نشر مبادئ السلام

الدكتور محمد الزهار
الدكتور محمد الزهار

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بـ حزب حماة الوطن، أهمية القضايا والموضوعات التي يناقشها منتدى شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ، على مدار 3 أيام، والذي جاء في توقيت حساس ومهم للغاية تعيشه المنطقة العربية، موضحًا أن إعلان المنتدى عن فعاليات مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية، يكشف مدى حرص القائمين على تنظيم وإدارة هذا المنتدى على نشر مبادئ السلام والتنمية والإبداع ونبذ الصراعات وحقن الدماء.

تقديم الدعم لضحايا الحروب والنزاعات

وقال "الزهار" إن مبادرة شباب من أجل إحياء الإنسانية تعمل على تقديم الدعم لضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين، من أجل الوصول إلى تحقيق السلام والعدالة في دول العالم، ومن ثم إحلال السلام في كل أرجاء العالم، لافتًا إلى أن الهدف من تلك المبادرة التي أطلقها منتدى شباب العالم إحلال السلام في كل أرجاء العالم، ونبذ كل الصراعات ووضع حد للقتال الذي تشهده العديد من المناطق في العالم.

قضايا السلام وحل النزاعات 

وأوضح أمين عام لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن أن قضايا السلام وحل النزاعات تساهم في توحيد الجهود الشبابية، التي بدورها تدفع نحو توحيد الجهود الدولية من أجل مواجهة التحديات الحالية وتعزيز الخطوات بشأن تحقيق السلام العالمى، وكذلك ترسيخ القواعد البناءة فى عقول الشباب لحماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين، لافتًا إلى أن هذا يأتي ضمن الدور المهم الذي يقوم به منتدى شباب العالم في تقديم الدعم وإحلال السلام في جميع أرجاء العالم.

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وأشار "الزهار" إلى أن رسالة منتدى شباب العالم هى التأكيد على أن السلام يجب أن يسود العالم أجمع، وأن تكون كل الدول خالية من الصراعات والحروب، خاصة أن منتدى شباب العالم يبذل جهودًا كبيرة للدعوة نحو إحلال السلام، وهو ما يتسق مع الدور الكبير الذي تبذله الدولة المصرية خلال السنوات الماضية في دعم السلام والدعوة إلى نبذ العنف والصراعات، ونشر الأمان والسلام وحماية المدنيين في كل أماكن الصراعات والنزاعات والحروب.

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