حزب حماة وطن: الرئيس السيسي قاد مصر في 9 سنوات إلى إنجازات عظيمة

أكد النائب أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد الدولة المصرية في 9 سنوات إلى إنجازات عظيمة في مختلف المجالات، ونفذ مشروعات ضخمة لم تكن متوقعة في ظل الظروف التي عاشتها مصر قبل عام 2014.

‎وقال العوضي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس السيسي أولى اهتماما خاصا بالصعيد، الذي عانى من التهميش لسنوات طويلة، وأطلق مبادرة رئاسية لتنمية الريف والصعيد المصري، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين هناك.

‎واختتم العوضي حديثه بالقول، إن الدعم للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، ينبع من الإدراك بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في السنوات الماضية، والمبادرات الرئاسية التي استهدفت تحسين حياة المواطن المصري، والمشروعات التي شهدتها مصر في الزراعة والصناعة والبنية التحتية، والتي أحدثت نقلة نوعية في واقع البلاد.