محمد عيد: منتدى شباب العالم فرصة لتعزيز التعاون الدولى نحو تحقيق السلام العالمى

قال محمد عيد، أمين المصريين في الخارج بحزب مصر أكتوبر، إنه منذ انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الأولى عام2017، وعلى مدار النسخ الأربع السابقة، فإنه يمثل منصة دولية لمناقشة قضايا الشباب المختلفة في جميع أنحاء العالم، ويهدف المنتدى إلى إرسال رسالة سلام من مصر للعالم، من خلال مناقشة قضايا العالم واقتراح التوصيات وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات على أرض الواقع.

وأوضح عيد، في بيان له اليوم، أن انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته هذا العام تحت شعار "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، يأتي تزامنًا مع يحدث في الدول المختلفة من تطورات وصراعات ونزاعات واضطرابات في كل مكان، وإصرار بعض الدول والجهات على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والاعتداء الغاشم على كل معاني الإنسانية، وما يحدث ضد الشعب الفلسطيني الأعزل خير دليل على ذلك.

فرصة لطرح الأفكار

وأكد أمين المصريين بالخارج في حزب مصر أكتوبر أن المنتدى يمثل فرصة لشباب العالم أن يطرحوا رؤاهم وأفكارهم ويتبادلون خبراتهم وثقافاتهم بشأن ما يدور في العالم، وما يمر به من أحداث مؤسفة تُهدد البشرية والسلام والقيم الإنسانية في كل مكان، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن، والسعي نحو تحقيق السلام العالمي وحماية ضحايا الحروب والحفاظ على حقوق الشعوب في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين وصولًا إلى تحقيق السلام والعدالة للجميع.

وأشار عيد إلى أن الشباب هم غد المستقبل المشرق، والاستثمار فيهم يعني الاستثمار في المستقبل، وأهم استثمار هو إحياء قيم الإنسانية وتوفير حياة كريمة، والعمل على بناء الإنسان بعيدًا عن ازدواجية المعايير التي باتت مترسخة تجاه ما يحدث في العالم من دمار وتفاقم للأزمات واستخدام للغة السلاح بدلًا من لغة السلام والتفاهم، مؤكدًا أن هذا المنتدى يمثل مفتاحًا لباب وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه ما يحدث في أرجاء العالم من صراعات وحروب وأزمات من خلال شبابه، وهي فرصة جديدة لدعم الإنسانية يجب استغلالها الاستغلال الأمثل لإرساء قواعد السلام والأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى مسارها الطبيعي مرة أخرى.