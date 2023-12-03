الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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منتدى شباب العالم يعلن تفاصيل مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

قالت سارة بدر، المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، إنه في إطار فعاليات المنتدى، انطلقت اليوم مبادرة "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، التي تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية والسلام في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.

وأكدت بدر، في حوار مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أن اليوم الأول من المبادرة شهد تنفيذ ورش عمل متخصصة في مجالات مختلفة، إضافة إلى جلسة نقاشية رئيسية شارك فيها خبراء من منظمات دولية، وتناولت موضوع "معا من أجل عالم يعمه السلام".

وأضافت، أن المبادرة تسعى إلى نشر رسالة أمل وتفاؤل، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالمبادئ الإنسانية والحيادية في تطبيق القوانين والقواعد الدولية لحماية المدنيين وحقوق الإنسان في زمن الحروب والنزاعات، مشيرة إلى أن الجزء الثاني من اليوم كان مخصصا لزيارة النصب التذكاري لإحياء الإنسانية، والذي يمثل نقطة الانطلاق للمبادرة.

وأعربت عن سعادتها بمشاركة الشباب النشط والمتحمس في المبادرة، والذين تراوحت أعمارهم بين 18 و35 سنة، وقالت إنهم أبدوا آراءهم وأفكارهم بحرية وتفاعلوا مع الخبراء بشكل بناء ومثمر، لافتة إلى أن المبادرة ستستمر لمدة ثلاثة أيام، وستشمل المزيد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

في المساء مع قصواء قصواء الخلالي منتدى شباب العالم فعاليات المنتدى مبادرة ورش عمل cbc شباب من أجل إحياء الإنسانية

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