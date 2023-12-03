الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"قد المسئولية".. قصواء الخلالي تبرز موضوعات "الدستور" في عدد الغد (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

استعرضت الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامجها "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، موضوعات تُنشر في عدد الغد من جريدة "الدستور"، بعنوان "قد المسئولية"، والتي تبرز حصاد تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

ووجهت "الخلالي" التحية إلى الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، على اختياره عنوان "قد المسئولية" في عدد الغد؛ لأن المصريين في الخارج كانوا كذلك بالفعل خلال ثلاث أيام الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية الدستور محمد الباز المصريين في الخارج تصويت الانتخابات قصواء الخلالي في المساء مع قصواء

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