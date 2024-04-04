البيت الأبيض: نريد رؤية تغييرات حقيقية من إسرائيل بشأن التطورات فى غزة

قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تريد رؤية تغييرات حقيقية من إسرائيل بشأن التطورات في قطاع غزة، حسبما ذكرت “إكسترا نيوز”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33037 شهيدًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75668 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 62 مواطنًا، وإصابة 91 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.