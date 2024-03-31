غارة جوية إسرائيلية على مخيم خارج مجمع الأقصى الطبي في وسط غزة

قُتل شخصان على الأقل يوم الأحد في غارة جوية إسرائيلية بطائرة بدون طيار على مخيم خارج مجمع الأقصى الطبي في وسط غزة، بحسب متحدث باسم المستشفى.

ويلجأ آلاف النازحين إلى أراضي المستشفى، إلى جانب العديد من الفرق الصحفية التي تعمل من خيام في المنطقة. والمسجد الأقصى هو المرفق الطبي الوحيد المتبقي في مدينة دير البلح بوسط البلاد.

وتظهر مقاطع الفيديو التي نشرت في أعقاب الحادث، والتي شاركها الصحفيون، حالة من الذعر بينما كان الناس يركضون للاحتماء ومساعدة الجرحى.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن إحدى طائراته قصفت "مركز قيادة عملياتي لحركة الجهاد الإسلامي وإرهابيين كانوا يعملون من فناء" المستشفى. ولم تقدم أدلة تدعم هذا الادعاء.

في هذه الأثناء، في شمال غزة، دخلت الغارة على مستشفى الشفاء – أكبر منشأة طبية في غزة – يومها الرابع عشر يوم الأحد.

وتزعم إسرائيل أنها قتلت أكثر من 200 مسلح في المنشأة، بينما أبلغ الفلسطينيون داخل الشفاء وما حولها عن سقوط ضحايا واعتقالات في صفوف المدنيين، فضلًا عن دمار واسع النطاق. وتقول وزارة الصحة في غزة إن إسرائيل لا تسمح للمرضى والطاقم الطبي بالإخلاء، مما يجعلهم محصورين دون الموارد الأساسية.