مسلسل الحشاشين الحلقة 25| انكشاف سر "الخيام".. والسلطان يستجوب زوجة الصباح

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فى أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 25، ينكشف أمر اختباء دنيا زاد زوجة حسن الصباح وابنته والجارية نورهان فى منزل الشاعر عمر الخيام، بعد هروبهم من قلعة الحشاشين وحسن الصباح إلى سلطان الدولة السلجوقية بركياروق، من قبيل الصدفة.

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 25

تقود الصدفه أحد حراس قصر السلطان السلجوقى إلى أحد الحمامات الشعبية التى يعمل بها صهبان البلان صديق الشاعر عمر الخيام، الذى يفرط فى السر ويروى بحسن نية للحارس أثناء تدليك جسده، قصة حياة حسن الصباح وهروب زوجته واختباءها بمنزل عمر الخيام هى وابنته وإحدى الجوارى، يلتقط الحارس أطراف القصة وسرعان ما يخبر بها وزير الدولة السلجوقية، الذى يصعد الأمر للسلطان بركياروق.

يستدعى السلطان السلجوقى خلال الحلقة 25 من مسلسل الحشاشين الشاعر عمر الخيام، ويواجهة بمعرفته بواقعة اختباء زوجة حسن الصباح فى منزله، وانه تكتم على الأمر ولم يخبر به السلطان حتى تسرب إليه الخبر سريعًا، ويطلب السلطان استجواب دنيا زاد للإدلاء بتفاصيل أكثر عن حسن الصباح واتباعه وقلعة آلموت.

تفاصيل الحلقة 25 من مسلسل الحشاشين

تتوالى أحداث مسلسل الحشاين الحلقة 25، بوقوف زوجة حسن الصباح أمام مسئولى السلطنة لاستجوابهم حول أسباب هروبها، وكراهيتها الشديدة للصباح، لتجيبهم “زاد” بأنها تكرهه، لأنه قتل ابنهما الأكبر لإرضاء طموحه المجنون وغروره، وكسب ثقة أتباعه وإظهار نفسه فى صورة إمام للمؤمين وليس مجرد قائد، بل أنه قادر على التضحية بأى شخص وأى شئ من أجل مبادئه وأهدافه.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 26

تعرض شبكة قنوات DMC، أحداث الحلقة 26 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 26 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة والعشرون

وفق خريطة الأعمال الدرامية الرمضانية لشبكة دى ام سى، يعرض مسلسل الحشاشين حصريًا على قناتى dmc وdmc drama، حيث يبدأ العرض الأول للحلقة 26 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.