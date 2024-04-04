الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

محمد السيد لـ"الشاهد": مراتب الدعوة عند "الحشاشين" يوجد مثلها لدى الإخوان

محمد السيد
محمد السيد

أكد محمد السيد عيد، الكاتب والسيناريست، أن مراتب الدعوة التي كانت عند "الباطنية"، يوجد مثلها عند "الإخوان".

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع د. محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": أن الشخصية التي نسج ملامحها التي ارتمت في أحضان الباطنية، ضمن أحداث مسلسل "الإمام الغزالي"، كانت وصلت لمرحلة الدعوة، فأخذ تلك الكتب الخاصة بهم، وأعطاها للغزالي لفلترة فضائح "الباطنية".

وتابع: "تلك هي العناصر التي اهتممت بها، زي مثلا إنه أستاذه اسمه "عبدالملك بن عطاش"، وهو من علمه واهتممت بالشخصية دي تاريخيا، ولكن هناك مواقف تدخلت فيها الدراما زي موقف كده رسمناه عن إنه طلب "حسن الصباح" من معلمه أن يقبل يده، تجسيدا للتضخم الأنوي الذي وصل إليه.

وواصل: "أنا هنا لأدين عبدالرحيم كمال ولكن في أجزاء مسكوت عنها، وده اللي يخليني أتصرف فيه بحرية، ولكن دون مخالفة التاريخ، لكن اتصرفت لأن التاريخ فيه فجوات ومن حق الكاتب أن يملأها لكشف العديد من الأمور وأسباب حدوثها، وكيفيتها، من حق الكاتب إدخال خياله".

واسنطرد: "أنا ليا كتاب عن فن السيرة، ببين فيه إني مبقدمش كتاب تاريخ، أو وثيقة تاريخية، ولكن بقدم التاريخ إضافة إلى رؤية الكاتب وخيط الدراما، وهي عناصر بتكتمل لتقديم العمل".

برنامج "الشاهد" 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال. 

محمد السيد عيد مراتب الدعوة الباطنية الإخوان الشاهد

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