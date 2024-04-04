مسلسل "الحشاشين" الحلقة 25.. بصاصين "الصباح" فى مهمة سرية

مسلسلات رمضان 2024

تنتظر قلعة آلموت أحداث صادمة جديدة خلال الحلقة 25 من مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز، يصر حسن الصباح الثأر لغروره من زوجته دنيا زاد بعد هروبها من القلعة بصحبة ابنته الصغرى خديجة والجارية نورهان، ليكلف اثنين من اتباعه بتعقبها وإعادتها إلى القلعة، ومعاقبتها بقطع رأسها.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 25

يضع الصباح خطة قتل دنيا زاد سرًا مع صديقه المخلص برزك أميد، مهددًا إياه بالقتل حال انكشاف السر ومعرفة أحد به، يكلفه باختيار اتنين من أمهر شباب قلعة الحشاشين، ليتولى أحدهم مهمة تعقب دنيا زاد وقتلها، ويقوم الثانى بقتل يحيي ابن مؤذن أصفهان لدى وصوله إلى بغداد بعد تنفيذ الأخير عملية اغتيال الخليفة العباسي.

وفى سياق أحداث الحلقة 25 من مسلسل الحشاشين، يغرى انتصار السلاجقة الأخير على قوات حسن الصباح ونجاح خطة اقتحام إحدى القلاع الموالية للحشاشين، إلى مزيد من التقدم نحو قلعة آلموت الحصن المنيع للحشاشين، لكن فى الوقت نفسه يصل إلى علم سلطان السلاجقة بركياروق نبأ الاختفاء المفاجئ والتام لاتباع حسن الصباح من مدينة أصفهان، إذ يبدو أن أمر ما يدبر ضد الدولة السلجوقية.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 26

تعرض شبكة قنوات DMC، أحداث الحلقة 26 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 26 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة والعشرون

وفق خريطة الأعمال الدرامية الرمضانية لشبكة دى ام سى، يعرض مسلسل الحشاشين حصريًا على قناتى dmc وdmc drama، حيث يبدأ العرض الأول للحلقة 26 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.