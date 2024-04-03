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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 24.. الصباح يساوم يحيى بين حبيبته أو قتل الخليفة العباسي

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 24

يواصل حسن الصباح ممارسة لعبته المفضلة خلال مسلسل الحشاشين الحلقة 24، بضرب أعداءه ببعضهم البعض، أوهم الجميع بتصديق يحيى ابن مؤذن أصفهان وقربه منه، ثم كلفه بمهمة قتل زيد بن سيحون، بعد اتهام الأخير بالكفر والخيانة، فى أعقاب الهزيمة الساحقة لقوات الحشاشين أمام جيش السلاجقة، ليلقى فى النهاية بيحيي فى السجن مهددًا بإلقاء حبيبة نورهان من سور القلعة لو لم يقتل الخليفة العباسي، في مساومة جديدة.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل أحداث الحلقة 23

في الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين، ينقلب حسن الصباح على يحيي بعد قتله زيد بن سيحون، ويأمر الحراس بتجريده من سلاحه، واقتياده إلى محبسه لحين تقرير مصيره، يعبر برزك أميد قائد جيش الحشاشين عن دهشته من تصرف الصباح وطول صبره على الشاب إلى حد ظنه أنه مقرب منه واعتقاد أنه لتصعيده امكانة كبيرة، لكن رد الصباح جاء غامضًا ويحمل رسائل ضمنية: "الحياة فى قلعة آلموت محتاجة نوع من التسلية يا برزك، صحيح هي تسلية خطيرة لكن ممتعة، فخلي بالك".

مسلسل الحشاشين

يضع زعيم الحشاشين “يحيى” فى اختبار صعب جديد بعدما اكتشفت الهدف الحقيقى من وراء دخوله قلعة آلموت وهو التخلص من حسن الصباح، لكن الأخير يلعب بورقة الجارية نورهان حبيبة يحيى لمساومته والضغط عليه إما أن يقتل الخليفة العباسى أمير المسلمين ويعود سالمًا أو أن تلقي نورهان من أعلى سور القلعة.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 24

تعرض شبكة قنوات DMC، أحداث الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين في 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 24 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الرابعة والعشرون

تمتلك قناة dmc وdmc drama، حق عرض حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على شاشتها، ووفق لجدول عرض الأعمال الدرامية الرمضانية على شاشة القناة، يبدأ العرض الأول للحلقة 23 من مسلسل الحشاشين في تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

مسلسل الحشاشين الحلقة 24.. “يحيي” يثأر لوالديه واعتراف خطير لـ"الصباح"

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتي تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.
 

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