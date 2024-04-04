فاتن الشيخ تكشف لـ"الشاهد" هل مسلسل الحشاشين به أخطاء تاريخية؟

قالت الدكتورة فاتن الشيخ، أستاذ الحضارة والتاريخ الإسلامي، إن مسلسل الحشاشين قدم حقائق تاريخية، متابعة: "المشاهد مش هتكون في القلعة فقط خيال المؤلف بيشتغل لو البطل تقابل مع أحد في الشارع على سبيل المثال".

وعن وجود أخطاء تاريخية في مسلسل الحشاشين أوضحت خلال حوارها مع برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "التاريخ عامل زي المعمل أنت عين راصدة للحقيقة، في التاريخ لا نذم ونشكر، أنا أرصد ما حدث فقط".

وتابعت: "هل في طوال هذه العصور مثلًا لم تكن هناك مناسبة سارة أو أفراح لأي حد، كانت الناس عايشة وكان في أسواق".

كما أشارت إلى أن الخطأ العسكري الوحيد الذي اكتشفته في المسلسل هو غطاء الرأس كان لا بد أن يوضع على الجسد.

واستكملت: "من بين الانتقادات يقولون لم يكن هناك فرنسا أو إنجلترا، هذه ممالك أوروبية موجودة كان اسمهم الفرنجة".

وأردفت: "مسألة ارتداء السلطان ملك شاه تاج صحيحة لأنه من الأتراك وليس من الملوك والخلفاء المسلمين لكن لم نجد ذلك في العصر العباسي أو الفاطمي هذا ليس عسكريًا هذا زي الحكام، فهذه دقة من صناع المسلسل، والخوذ متفقة تمامًا، كما أن السلاح الدفاعي وهو السيف كان سليمًا تمامًا".

ويقدم د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في الحادية عشرة مساءً.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.