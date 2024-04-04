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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

موعد اعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 24

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 24

تقترب أحداث مسلسل الحشاشين من الوصول إلى ذورة التعقيد مع تتابع التفاصيل المثيرة والصادمة فى الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين بالتزامن مع العرض الأول بالأمس، لذا يتزايد البحث مؤخرًا عن موعد اعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 24.

مسلسل الحشاشين مواعيد اعادة الحلقة 24

تعاد أحداث الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين فى موعدين، الأول الساعة الرابعة والربع من مساء اليوم الخميس على شاشة دى ام سي والثانى فى الساعة الخامسة والربع على شاشة دى ام سي دراما، ويتزامن ذلك مع عرض كامل حلقات المسلسل السابقة على تطبيق watch it، مقابل رسوم اشتراك شهرى أو سنوى.

مسلسل الحشاشين تفاصيل احداث الحلقة 24

يفاجئ حسن الصباح زعيم طائفة الحشاشين جمهور المشاهدين خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل الحشاشين، بتنفيذه عقوبة القتل بحق صديقه المقرب زيد بن سيحون لاتهامه بالخيانة والكفر، ويخطط أيضًا لقتل زوجته دنيا زاد ويحيي ابن مؤذن أصفهان، انتقامًا لنفسه من تمردهم عليه.

مسلسل الحشاشين 
مسلسل الحشاشين

تبدأ أحداث الحلقة 24 من المسلسل باعتراف صادم كشف خلاله الصباح لـ"يحيي"عن أن قرار قتل والديه على يد زيد بن سيحون كان بأمر مباشر منه، لأنهما كافران يستحقان الموت، وأنه منح يحيي شرف قتل زيد بن سيحون ثأرًا لوالديه، بقوله: انت قتلت كافر قتل كفار، ثم يأمر بحبس يحيي وتخييره بين قتل الخليفة العباسى أو إلقاء حبيبته نورهان من أعلى سور القلعة.

مسلسل الحشاشين

على جانب آخر، يكتشف زعيم الحشاشين هروب زوجته دنيا زاد بصحبة ابنته الصغرى خديجة والجارية نورهان من قلعة آلموت بمساعدة ابنه الهادى، ليقرر معاقبة الأبن بحبسه فى مخدعه لحين الوصول إلى الأم وقطع رأسها تكفيرًا عن تورطه فى مساعدتها على الهرب.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 25

تعرض شبكة قنوات DMC، أحداث الحلقة 25 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 25 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

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مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

تمتلك قناة dmc وdmc drama، حق عرض حلقات مسلسل الحشاشين حصريًا على شاشتها، ووفق لجدول عرض الأعمال الدرامية الرمضانية على شاشة القناة، يبدأ العرض الأول للحلقة 25 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.

ابطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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