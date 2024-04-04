الخميس 04 أبريل 2024
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فاتن الشيخ لـ"الشاهد": صناع "الحشاشين" بذلوا جهدًا كبيرًا لتخرج الأحداث بهذه الصورة

الدكتورة فاتن الشيخ،
الدكتورة فاتن الشيخ،

قالت الدكتورة فاتن الشيخ، أستاذ الحضارة والتاريخ الإسلامي، إن صناع مسلسل الحشاشين بذلوا جهدًا كبيرًا لتخرج الأحداث بتفاصيل الأحداث التاريخية.

وأضافت "الشيخ"، خلال حوارها مع برنامج "الشاهد" مع د. محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "السلاح معمول بما يوافق نوع السلاح الموجود، وهذا مجهود وتكلفة كبيرة جدًا".

وتابعت: "أيضًا التعبئة العسكرية طلعت من عباءة الخلافة العباسية، زمان قبل الإسلام كانت الناس تحارب بالكر والفر، أما في الإسلام كان القتال في صفوف، وعندما جاءت الدولة الأموية مع دمشق كانوا يقاتلون على شكل كراديس تعبئة الجيش كانت عبارة عن ميمنة وميسرة ومقدمة والساق أو المؤخرة والقائد مكانه في الوسط لكي يسمع كل الجنود تعليماته ويحمونه، كل اللي طالعين من السلاجقة تدربوا في البلاط العباسي وهم أبناء التدريبات العسكرية".

واستكملت: "كان هناك الفرسان والرجالة، الرجالة هم المشاة في المقدمة والفرسان بعدهم، وأسلحة السيف بتاعة الفارس غير الرجالة وده موجود في مسلسل الحشاشين، الرمح بتاع المشاة مش هيبقى قصير زي رمح الفارس، وكل التفاصيل الدقيقة دي كانت موجودة في المسلسل".

فاتن الشيخ الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز مسلسل الحشاشين الحشاشين

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