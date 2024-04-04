فاتن الشيخ لـ"الشاهد": "الحشاشين" لم يقدم شيئًا من الخيال وجمع شتات تلك الفترة

قالت الدكتورة فاتن الشيخ، أستاذ الحضارة والتاريخ الإسلامي، إن الناقد الذي يقول إن مسلسل "الحشاشين" من وحي التاريخ هو لم يدرس التاريخ، لكن كل علم له أصوله ومصطلحاته ومفرداته.

وأضافت خلال حوارها مع برنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" بعنوان "الإخوان- الحشاشين": "الناقد أو المفكر والأديب اللي حابب العمل ويرى أن المسلسل يتعرض لهجوم فيرد ويعطي إيحائًا بأنه أكثر هجومًا رغم أن نيته الدفاع عن العمل".

وتابعت: "دفاع النقاد هنا لا يستند إلى العلم، بل دفاع بالعاطفة هو مش مؤرخ الفن حاجة والميديا حاجة والتاريخ حاجة، لا تسيء للعمل وأنت في نيتك الدفاع عنه".

واستكملت: "مسلسل الحشاشين عمل جميل لكن الكمال لله، المسلسل لم يحذف خليفة أو حاكم بالعكس، الكاتب جمع شتاتًا تاريخيًا".

وأشارت إلى أن مسلسل الحشاشين التزم بالسردية التاريخية، والمؤلف أدخل عليه الفن ومن حق المؤلف أن يركز على ما يريد بشرط أن يكون صحيحًا وهذا أمر طبيعي.

ويقدم د. محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، الموسم السادس من برنامج "الشاهد"، يوميًا في الحادية عشرة مساءً.

برنامج الشاهد

برنامج "الشاهد" يُعد أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر. إعداد البرنامج من قبل هند مختار والبدري جلال.