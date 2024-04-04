الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل الحشاشين الحلقة 25.. حسن الصباح يقع فى غرام بدر البدور ويطلبها للزواج

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 25

يغادر حسن الصباح قلعة آلموت خلال أحداث الحلقة 25 من مسلسل الحشاشين، رافضًا أن يرافقه أحد أو الإفصاح عن وجهته، ويطلب من برزك أميد عدم مغادرة القلعة لحين عودته قريبًا، يعود برزك إلى القلعة، ويأمر الجنود بقتل أي شخص، يرغب في دخول القلعة، يدعي أنه حسن الصباح.

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 25 

وخلال مسيرته فى الصحراء، يقابل زعيم الحشاشين سكان إحدى القبائل ويعالج راعي كبير السن هناك، ليقرر الأخير استضافته فى بيته إكرامًا له، وتقدم ابنته بدر البدور الطعام للصباح، التي يقع في غرامها ويطلب الزواج منها، لكن والدها يخبره بأن القرار لابنته إما أن توافق أو ترفض.

مسلسل الحشاشين

يروي والد الفتاة للصباح أنه ليس له سوى ابنته فهي بهجة حياته اسمها بدر البدور، بعدما توفيت والدتها في سن مبكرة، وتزوج شقيقها وذهب بعيدًا سعيًا على الأرزاق، يتعجب الأب من عرض الزواج السريع: “هو أنا لسة عرفتك الأول”، ليجيبه زعيم الحشاشين: “الاسم حسن.. البلاد بعيدة.. الزوجة ماتت والمهر اللي يرضيك”، يتردد الأب ثم يقول: “أجوزهالك إذا هي رضيت، رضاها عندي أهم من المهر ومن كل شئ”.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 26

تعرض شبكة قنوات DMC، أحداث الحلقة 26 من مسلسل الحشاشين في 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 26 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة والعشرون

وفق خريطة الأعمال الدرامية الرمضانية لشبكة دى إم سى، يعرض مسلسل الحشاشين حصريًا على قناتى   dmc وdmc drama، حيث يبدأ العرض الأول للحلقة 26 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتي تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة في تلك الحقبة الزمنية.

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