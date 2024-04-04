مسلسل "الحشاشين" الحلقة 25.. يحيي يلتقى حبيبته داخل قصر السلاجقة والسلطان يعده بمكافأة

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشينالحلقة 25.. اللقاء الأول بين “يحيي” ابن مؤذن أصفهان وحبيبتة نورهان، بعد فراق سنوات، ليتقابلا معًا داخل قصر سلطان الدولة السلجوقية فى مدينة أصفهان، بعدما تمكنا من الهروب من قلعة الحشاشين فى أحداث الحلقة السابقة من مسلسل الحشاشين.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 25

ينجح “يحيي” فى مهمة اختراق قلعة الحشاشين والانضمام إلى صفوف أتباع حسن الصباح بعد إيهامهم بتمرده على جيش السلاجقة، ويقترب كثيرًا من الصباح ويثأر لوالديه من قاتلهما زيد بن سيحون، ويهرب عائدًا إلى أصفهان حيث يلتقى السلطان السلجوقى بركياروق، الذى يشيد بشجاعته والتزامه بعهده مع قائد جيش السلاجقة، ويرغب السلطان فى مكافأة "يحيي" بلم شمله مع حبيبته نورهان بعد سنوات من الفراق.

مسلسل الحشاشين

تفاصيل الحلقة 25 من مسلسل الحشاشين

يطلب يحيي من السلطان زيارة الإمام أبو خالد الغزالى، وأن يكون على رأس جيش يحارب قلعة ألموت، لكن السلطان قال له أن هذا الموضوع يحتاج إلى تخطيط طويل، قبل أن يقرر مكافأته بدخول حبيبته إليه داخل القصر فى مفاجأة غير متوقعة بعد أن جمعتهم الأقدار مجددًا، يصطحب يحيي نورهان إلى منزل أهلها فى مشهد مؤثر جمعها بأبيها وأمها.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 26

تعرض شبكة قنوات DMC، أحداث الحلقة 26 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 26 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة والعشرون

وفق خريطة الأعمال الدرامية الرمضانية لشبكة دى ام سى، يعرض مسلسل الحشاشين حصريًا على قناتى dmc وdmc drama، حيث يبدأ العرض الأول للحلقة 26 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.