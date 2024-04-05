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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26.. حزلقوم يربح 100 ألف جنيه بمساعدة هجرس

الكبير اوي 8
الكبير اوي 8

الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكى.. بدأت أحداث الحلقة بداية درامية ساخنة مع محاولات حزلقوم إجابة السؤال السابع فى مسابقة من سيربح النصف مليون جنيه من تقديم عمرو رمزى، وذلك بمساعدة الكبير اوى وهجرس والعترة من أجل الفوز بالمسابقة.

مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 26

كما بدأت أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير اوى 8 بمحاولة حزلقوم الحصول على اجابة السؤال السابع بقيمة  50 ألف جنيه، ويحاول الكبير مساعدته من خلال الفلاش باك والعودة لأيام المدرسة مع نفادى وطبازة، بينما يحاول اشرف ضرب هجرس لكن أشرف هدده بالضرب وذلك بسبب الحصول على لولى بب واتفق الكبير مع أشرف على ترك التعليم وأن يعمل خفير عنده ويحصل على لولى بب، بينما أجاب حزلقوم عن السؤال وهو عن أول فيلم مصرى ناطق، حيث ساعده الكبير من خلال الكحة 3 مرات.

 الكبير أوي 8

وشهدت الحلقة 26 مفارقات كوميدية فى المدرسة بقرية المزاريطة فى وجود الكبير اوى، وطلب حزلقوم  حذف إجابتين وأخذ رأى الجمهور لمساعدته فى الإجابة على تاريخ صدور انتاج الفيلم وهو فيلم أولاد الزوات، لكن لم تفلح الطريقة وتم تغيير السؤال عن من هو أول طبيب فى التاريخ ورجع هجرس فلاش باك لأيام المدرسة فى محاولة الإجابة عن السؤال وهى أول طبيب فى التاريخ وهى الإجابة رقم 3 ونجح حزلقوم فى الحصول على 100 ألف جنيه بسبب مساعدة هجرس.

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مسلسل مسلسل الكبير أوي 8 موعد عرض الحلقة 27

 الكبير أوي 8

كذلك، نستعرض معكم فى ظل النجاح الكبير لمسلسل الكبير اوى موعد عرض الحلقة 27 لمتابعة مغامرات الكبير اوى مع حزلقوم وهجرس والعترة، وذلك في وقت مميز أثناء تناول إفطار رمضان فى تمام الساعة 6،25 مساء غدًا السبت.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعةوالعشرون

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موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 25

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الحلقة 25 مسلسل الكبير أوي 8 لأحمد مكي.. حزلقوم يربح 50 ألف جنيه

فى السياق، ينتظر الملايين من المشاهدين متابعة أحداث الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل الكبير أوى الجزء 8 ومغامرات أبناء المزاريطة، وذلك بصورة عالية الجودة hd على قناة on وon drama، وكذلك منصة watch it طوال 24 ساعة يوميا.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

 الكبير أوي 8

فى النهاية، تدور قصة مسلسل الكبير اوي 8 حول عمدة المزاريطة الكبير أوي وشقيقيه حزلقوم وجونى، من خلال ظهور مفارقات كوميدية ساخرة بدأت بمحاولة سرقة البنك من حزلقوم وفرقته ومساعدة الكبير لأبناء قريته والاحتفال بعيد الهالوين، وعودة حزلقوم إلى القرية والمشاركة فى مسابقة من سيربح النصف مليون.

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