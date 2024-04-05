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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 26.. خالد النبوي يستضيف حلا شيحة وابنتها فى منزله

جريدة الدستور

انطلقت منذ قليل، الحلقة 26 من مسلسل امبراطورية ميم، للفنان خالد النبوي والفنانة حلا شيحة، على قناة dmc دراما، ومن إنتاج شركة أروما للإنتاج الفني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث الحلقة 26 من مسلسل امبراطورية ميم

شهدت الحلقة 26 من مسلسل امبراطورية ميم، أحداثا متصاعدة بين أبطال العمل وافراد عائلة مختار أبو المجد “خالد النبوي”.

وتوالت الأحداث خلال الحلقة، وبدأت بإستضافة مختار أبو المجد مي “حلا شيحة” بمنزله مع ابنتها حبيبة، بعد طرد طليقها كريم الدالي “محمد محمود عبد العزيز”لها بعد رفضها بيع منزلها.

وتشارك “مي” مديحة "نشوى مصطفى"، في غرفتها عقب استضافتها بمنزل مختار أبو المجد.

وشهدت الحلقة مشادات بين مادي"مايان السيد" وأبناء مختار أبو المجد خلال استضافة مروان لها بالمنزل عقب تركها منزلها.

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مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم


تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

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أبطال مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم


مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.

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