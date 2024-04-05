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فن

مسلسل الكبير أوى الجزء 8 الحلقة 26.. حزلقوم يربح مسابقة النصف مليون

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

مازال النجم أحمد مكي وأبطال مسلسل الكبير أوي الجزء 8 يواصلون مغامراتهم اليومية طوال شهر رمضان. 

واستحوذ مسلسل الكبير أوي الجزء 8 على اهتمام المشاهدين، منذ انطلاق أولى حلقاته على شاشة قنوات ON خلال شهر رمضان نظرًا للجرعة الكوميدية الشيقة التي يقدمها العمل. 

وتشوق الجمهور لمعرفة المزيد من تفاصيل أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن. 

ونقدم لكم، خلال هذه السطور تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 الحلقة 26.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 أحداث الحلقة 26 

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 26 أحداثًا مثيرة عقب اشتراك حزلقوم في مسابقة برنامج من سيربح النصف مليون. 

ووضع الكبير خطة محكمة لمساعدة حزلقوم على إجابة أسئلة البرنامج، وكانت الخطة تعتمد على الكحة بعدد رقم الإجابة الصحيحة، وبعد فشل هذه الخطة استعان الكبير بخطة بديلة، وهي خطة الفلاش باك لمعرفة إجابات الأسئلة ومساعدة حزلقوم، ولكن كاميرات المراقبة الخاصة بالبرنامج تكشف خدعة الكبير لمساعدة حزلقوم في الفوز. 

تفاصيل وأحداث مسلسل الكبير أوي الجزء 8 

ويأمر مذيع البرنامج عمرو رمزي للأمن، خلال أحداث الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي الجزء 8 بإخراج كل من الكبير والعترة وهجرس ومربوحة من الاستوديو لاستكمال البرنامج. 

ويتبقي لحزلقوم سؤال واحد للفوز بالنصف مليون جنيه، حيث يسأله مذيع البرنامج عن قوة زلزال 1992، وكم كانت قوته؛ ليستخدم حزلقوم طريقة الحادي بادي، بعد أن يفقد جميع وسائل المساعدة الخاصة بالبرنامج، وكذلك انكشاف خطة الكبير في تغشيشه الإجابات. 

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ويعتمد حزلقوم على نفسه في إجابة السؤال الأخير، وبالفعل يلجأ لطريقة الحادي بادي ويستطيع الإجابة عن السؤال الأخير، ويتمكن من الفوز بالنصف مليون جنيه وسط ذهول الجميع. 

قصة مسلسل الكبير أوي 8


 تدور أحداث الحلقات المقبلة في فقرات كوميدية مهمة في المسلسل، حيث تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي" ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يقوم ببطولة مسلسل الكبير  الجزء الثامن عدة نجوم، هم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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