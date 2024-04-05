الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

سوزان نجم الدين: «الحشاشين» نقلة مبهرة فى الأعمال التاريخية

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

عبرت الفنانة سوزان نجم الدين عن سعادتها بردود الأفعال التى حققها مسلسل «الحشاشين»، واصفة إياه بأنه العمل الأضخم والأهم فى سباق دراما رمضان ٢٠٢٤، الذى حقق نقلة نوعية مبهرة للأعمال التاريخية فى مصر والوطن العربى.

وأرجعت «سوزان» هذا النجاح الكبير إلى توافر كل العوامل للمسلسل، من إنتاج ضخم أزال كل العقبات، ومخرج مثقف صاحب رؤية متفردة، وأبطال على أعلى مستوى، وفى مقدمتهم صاحب الجماهيرية الكبيرة كريم عبدالعزيز، مع نص للكاتب العبقرى عبدالرحيم كمال.

وأعربت عن سعادتها بالعمل ضمن هذه التركيبة الناجحة، بقيادة المخرج العالمى بيتر ميمى، الذى «أخرج شخصية ألينار من قلب سوزان، بتوجيهاته وقيادته السلسة الذكية».

وتوجهت بالشكر إلى الجمهور المصرى الذى تعشقه، لأنه متذوق للفن بشكل كبير، ويعرف كيف يميز ويحب نجومه، ويكون محفزًا قويًا للإبداع وللتطور والسعى دائمًا لتقديم الأفضل.

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