مسلسل "المعلم" الحلقة 25.. منعم يعترف بسر خطير عن مصطفى شعبان

مسلسلات رمضان 2024..

اعترف منعم شقيق الفنانة هاجر أحمد في مسلسل المعلم خلال الحلقة 25، بسر خطير لوالده.

مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل المعلم الحلقة 25

وظهر المعلم بشر وهو يقول له: "كل واحد مننا بيكون عنده سر مخبيه، الأيام هي اللي بتطلعه أو روحه بتطلع ويموت بيه"، ليرد منعم: "أنا عارف يا بابا أن أنت تقصدني أنا، أنا فعلًا شخص واطي، أنا بعت أخويا المعلم اللي مد لي إيده وساعدني".

وأضاف: "أنا اللي عرفت الجنتل وشداد مكان المعلم وخط سيره لما كان رايح يجيب سمك من السويس عشان يفك زنقة أبويا، بعته بكام سطر بودرة، أنا بس كنت غيران لما قلت لدهب أنك هتكتب المحل بإسمها هي والمعلم الغيرة اتمكنت مني والشيطان شاطر".

وتابع: “أنا عايز اعترفلك أنت والمعلم تسامحوني أو تقتلوني مش هتفرق المهم إني مش قادر أشيل السر دا جوايا، أنا حاسس إني قليل قدامكوا كلكوا وخصوصًا المعلم”.

أبطال مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

قصة مسلسل المعلم

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.