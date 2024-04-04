الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "المعلم" الحلقة 25.. منعم يعترف بسر خطير عن مصطفى شعبان

اعترف منعم شقيق الفنانة هاجر أحمد في مسلسل المعلم خلال الحلقة 25، بسر خطير لوالده.

مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان 2024.

المعلم.. مصطفى شعبان: المسلسل حقق نجاحًا تخطى الحدود.. والجمهوران المصرى والعربى حفظا أسماء الشخصيات الثانوية

مسلسل المعلم الحلقة 25

وظهر المعلم بشر وهو يقول له: "كل واحد مننا بيكون عنده سر مخبيه، الأيام هي اللي بتطلعه أو روحه بتطلع ويموت بيه"، ليرد منعم: "أنا عارف يا بابا أن أنت تقصدني أنا، أنا فعلًا شخص واطي، أنا بعت أخويا المعلم اللي مد لي إيده وساعدني".

وأضاف: "أنا اللي عرفت الجنتل وشداد مكان المعلم وخط سيره لما كان رايح يجيب سمك من السويس عشان يفك زنقة أبويا، بعته بكام سطر بودرة، أنا بس كنت غيران لما قلت لدهب أنك هتكتب المحل بإسمها هي والمعلم الغيرة اتمكنت مني والشيطان شاطر".

وتابع: “أنا عايز اعترفلك أنت والمعلم تسامحوني أو تقتلوني مش هتفرق المهم إني مش قادر أشيل السر دا جوايا، أنا حاسس إني قليل قدامكوا كلكوا وخصوصًا المعلم”.

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" ملخص الحلقة 24

أبطال مسلسل المعلم

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به. 

مسلسل "المعلم" الحلقة 24.. تعرف على وصية مصطفى شعبان بعد وفاة زمزم

قصة مسلسل المعلم

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى. 

مسلسل المعلم المعلم موعد عرض المعلم موعد عرض مسلسل المعلم موعد اعادة مسلسل المعلم قصة مسلسل المعلم ابطال مسلسل المعلم موعد عرض مسلسل مصطفي شعبان مسلسل مصطفى شعبان مصطفى شعبان قنوات عرض المعلم قنوات عرض مسلسل المعلم موعد مسلسل المعلم الحلقة الخامسة والعشرون من المعلم المعلم الحلقة الخامسة والعشرون المعلم الحلقة 25 الحلقة 25 من مسلسل المعلم الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل المعلم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

المعلم.. مصطفى شعبان: المسلسل حقق نجاحًا تخطى الحدود.. والجمهوران المصرى والعربى حفظا أسماء الشخصيات الثانوية

مسلسل "بيت الرفاعي" الحلقة 25.. المعلم سعيد يختطف ناهد بتحريض من ياسين ويحيي

الأكثر قراءة

شاهد.. رد فعل محمد صلاح بعد تبديله فى مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد (فيديو)

مصطفى بكرى: حركة المحافظين اكتملت وستحدث تغييرات فى الصحافة القومية

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

إلغاء مران الزمالك بعد وفاة المعد البدنى للفريق

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يُتابع معدلات تنفيذ مشاريع سكن مصر وجنة ودار مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

بيجاد سلامة

صهبان.. حسن سبانخ القرن الحادى عشر

مدحت بشاى

الولاية الثالثة.. واستكمال المشروع الثقافى

وائل لطفي

وسط البلد الجديدة

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى