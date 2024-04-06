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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 26

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 8

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 26.. يبحث ملايين المشاهدين فى مصر عن موعد اعادة الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل الكبير اوى الجزء الثامن بعد النجاح الكبير فى جذب الجمهور لمشاهدة مغامرات حزلقوم خلال إجابته على أسئلة من سيربح النصف مليون جنيه بمساعدة شقيقه عمدة المزاريطة.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 26

كما يترقب الملايين من الإعلان عن  موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 لـ أحمد مكي الحلقة 26 لمعرفة خطة الكبير فى الحفاظ على منصب العمودية بعد تعديدات فقد منصبه لدخول حزلقوم مسابقة برنامج من سيربح النصف مليون جنيه، وذلك فى تمام الساعة 3 عصرا اليوم السيبت.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن تفاصيل أحداث الحلقة 26

الكبير اوي 8

وبدأت احداث الحلقة 26 من المسلسل بداية مثيرة مع وجود حزلقوم فى برنامج من سيربح النصف مليون ووصوله إلى السرال السابع بقيمة 50 ألف جنيه لينج فى الإجابة بمساعدة هجرس والكبير من خلال الإشارة والكحة مرات محددة لتوضيح الإجابة.

الكبير اوي 8

وشهدت الحلقة السادسة والعشرون محاولات مساعدة حزلقوم من هجرس والكبير عن طريق الفلاش باك والعودة إلى أيام المدرسة لتذكر إجابة بعض الأسئلة فى المسابقة، لينج حزلقزم فى الوصول لإجابة السؤال الأخير ويربح نصف مليون جنيه بعد إجابته عن أضرار زلزال 1992 وبطريقة حادى بادى.

 مسلسل الكبير أوي 8 مواعيد عرض الحلقة 27

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26.. محاولات لإنقاذ عمدة المزاريطة من فقدان منصبه

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مسلسل الكبير أوى الجزء 8 الحلقة 26.. حزلقوم يربح مسابقة النصف مليون

فى السياق، نستعرض مع ملايين المشاهدين والمتابعين مواعيد عرض الحلقة 27 لتكملة احداث قرية المزاريطة ونجاح الكبير فى الحفاظ على منصب العمودية بعد نجاح حزلقوم فى ربح 500 ألف جنيه، وذلك فى تمام الساعة 6:25 مساء اليوم عقب آذان المغرب مباشرة ووقت تناول إفطار رمضان.

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 قنوات عرض الحلقة السابع والعشرون

الكبير اوي 8

كذلك، يتشوق الجميع إلى متابعة الحلقات الجديدة من مسلسل الكبير أوي من خلال القنوات العارضة بتقنية hd من أجل صورة ممتعة، وذلك عبر كناة on وon drama، وايضا من خلال شاشة منصة watch it طوال 24 ساعة يوميا.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

الكبير اوي 8

وتدور أحداث مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن حول عمدة المزاريطة وشقيقيه حزلقوم وجونى، من خلال ظهور مفارقات كوميدية ساخرة بدأت بمحاولة سرقة البنك من حزلقوم وعودته إلى القرية والمشاركة فى مسابقة من سيربح النصف مليون ونجاح حزلقوم بعد مساعدة الكبير فى الربح.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويشارك فى احداث مسلسل الكبير اوى عدد من النجوم منهم محمد سلام في دور هجرس، وبيومى فؤاد في دور الدكتور ربيع، ورحمة أحمد، ومع حاتم صلاح فى دور نفادى ومصطفى غريب فى دور العترة وهو من إخراج أحمد الجندى.

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26.. محاولات لإنقاذ عمدة المزاريطة من فقدان منصبه

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مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 26.. محاولات لإنقاذ عمدة المزاريطة من فقدان منصبه

مسلسل الكبير أوى الجزء 8 الحلقة 26.. حزلقوم يربح مسابقة النصف مليون

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