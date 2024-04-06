السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 26.. إهانة والدة السويركي

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 26 محور اهتمام الملايين من محبي الدراما الرمضانية والذي يتنافس على التريند خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من شهر رمضان المبارك وذلك من خلال أحداث مثيرة في كل حلقة تجعل المشاهد منتظر الحلقة التي تليها.

ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 26

شهد ملخص مسلسل حق عرب الحلقة 26 الكثير من الأحداث المهمة مع أغلب الشخصيات والتي بدأت باعتراف والدة “عرب” برغبتها حضور حفل زفاف “علي”، في حين يبلغها “السويركي” بغضبه من شقيقه بعد قيامه ببيع نصيبه في المنزل لـ"رباح".

ويطرد علي السويركي والدته من حفل زفافه، استجابًة لطلب والد عروسته، لتدخل في نوبه بكاء وانهيار أمام الفيلا، وتتصل بـ"عرب" وتبلغه بالإهانة التي تعرضت لها فيقرر الانتقام لها.

كما تواصلت الاحداث بحديث عبدربه عن تجارته في الاثار الا ان شقيقه الذي يجسد شخصيته احمد صيام،  يؤكد له ان تجارة الآثار أصبحت خطيرة للغاية وتتحدث “حنان” مع “عبد ربه” حول تمنيها الإنجاب منه الا انه يرفض ويهددها بالقتل اذا تحدثت في هذا الموضوع.

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وتسلط حنان زوجها عبد ربه على ابنته انغام بسبب علاقتها بعرب السويركي، التي أصبحت على المشاع بالمغربلين وكما شهدت الحلقة تهديد محاسن شقيقة حسنية الداية لصباح (وفاء عامر) لاعطائها مبلغ لشراء قطعة أرض.

وكانت قد شهدت الحلقة 25 من مسلسل أحمد العوضي، اشتباك بين عرب السويركي ورياح أبو الدهب، بسبب شراءه نصيب علي السويركي شقيقه في منزل والدهما وتوعد الطرفين كلا منهما الآخر بالانتقام ودخول تحدي كبير بينهما بشأن المنزل.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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