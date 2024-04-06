السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل نورة الحلقة 27 عبر CBC

مسلسل نورة
مسلسل نورة

ننشر موعد عرض مسلسل نورة الحلقة 27 عبر CBC والذي يعرض خلال ذهر رمضان المبارك 2024 على شاشة أحد قنوات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

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موعد عرض مسلسل نورة الحلقة 27 عبر CBC 

يأتي موعد عرض مسلسل نورة الحلقة 27 عبر CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، وتعرض الحلقة السادسة اليوم فى تمام الساعة 5.45 دقيقة مساءا حيث يهتم عدد كبير من الأمهات بتفاصيل المسلسل الكرتوني نورة وذلك لأنه يهتم كثيرا بتسليط الضوء على تفاصيل تخص الفتيات ومشكلاتهم ويتم تناولها بشكل بسيط وسهل.

وينتظر عدد كبير من الأمهات عرض حلقات المسلسل الكرتوني نورة وذلك من أجل مشاهدة أبنائهم لمثل تلك الأعمال التي تساعد فى رفع قيمهم ومبادئهم كما يساهم أيضا مسلسل الكرتوني نورة في حل مشكلات الأطفال بطريقة سهلة وبسيطة وبدون مبالغة في الأحداث وهو ما يجعل الأطفال يتعلقوا بالمسلسل.

قصة مسلسل نورة

ويسلط المسلسل الكرتوني الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهي رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث

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أبطال مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل مسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبنى ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح أبو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى.

ويأتي ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومي للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة هاش تاج.

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