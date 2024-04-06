موعد إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 26.. انقلاب فى القلعة

تجدد الإثارة والتشويق مع موعد إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 26 التى تصدرت محركات البحث وما تضمنته من أحداث وتفاصيل صادمة حول زعيم الحشاشين حسن الصباح ورحلة عودته إلى قلعة الموت مع زوجته الجديدة بعدما غادرها لأول مرة منذ اتخاذه القلعة مقرًا وحصنًا للحشاشين، ليفاجئ بتطورات كثيرة وصدمة فى أقرب المقربين إليه.

موعد إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 26

يأتي موعد إعادة مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 26 مساء اليوم فى موعدين الأول فى تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا على شاشة قناة dmc، والساعة الخامسة والربع على شاشة قناة dmc drama، كما تعرض كافة الحلقات السابقة من مسلسل الحشاشين بداية من الحلقة الأولى وحتى الحلقة السادسة والعشرون على تطبيق wath it، نظير سداد رسوم اشتراك شهرى أو سنوى.

مسلسل الحشاشين تفاصيل أحداث الحلقة 26

تتناول أحداث الحلقة 26 من مسلسل الفنان كريم عبد العزيز الحشاشين، عودة حسن الصباح إلى قلعة الحشاشين بصحبة زوجته بدر البدور بعد اكتشاف حملها، ليواجه أطماع برزك أميد قائد جيش الحشاشين الذى يحاول السيطرة على القلعة وإزاحة الصباح وورثيه عن قيادة الحشاشين، لكن الصباح يقرر تنصيب أبنه الهادى خليفة من بعده أمام أتباعه.

يتعرض “الهادى” فى نهاية الحلقة لمؤامرة من برزك، حيث يقوم الأخير بمغافلة الهادى أثناء حديثهما معًا ليدفعه نحو السور وألقاءه من أعلى القلعة، رغبةً منه فى أن يكون خليفة الصباح من بعده.

وفى المقابل، تواصل زوجة الصباح الأولى دنيا زاد فضح مؤامرات زوجها ومنهجة الفاسد فى مدينة أصفهان عاصمة الدولة السلجوقية بعد حديثها إلى السلطان باركياروق، ووتتابع الأحداث ويتزوج يحيي ابن مؤذن أصفهان من حبيبته نورهان بعد سنوات من الفراق ونجاة كلاها من بطش حسن الصباح وهروبهما من قلعة الحشاشين.

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 27

تذاع أحداث الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين على مدار 5 مواقيت خلال اليوم السبت، حيث من المقرر بدء العرض الأول للحلقة 27 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 10 مساءًا، ثم الساعة 11مساءًا، وتعاد الحلقة فى تمام الساعة 1:45 صباح اليوم التالى والساعة 4:15 و5:15 من مساء اليوم نفسه.

مسلسل الحشاشين قنوات عرض الحلقة السابع والعشرون

تعد شبكة قنوات DMC الناقل الحصرى لمسلسل الحشاشين ضمن مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية الرمضانية التى تذاع على شاشة قناة DMC وقناة DMC DRAMA، وفق خريطة زمنية تم اعتمادها من أول شهر رمضان المبارك لعام 2024، كما يتزامن العرض على شبكة قنوات المجموعة، إتاحة الحلقات الجديدة والسابقة على تطبيق WATGH IT قبل العرض الأول بساعة.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.

ابطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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