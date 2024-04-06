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مسلسلات رمضان 2024

ملخص الحلقة 11 من مسلسل بدون سابق انذار للفنان أسر ياسين

مسلسل بدون سابق إنذار
مسلسل بدون سابق إنذار

يرغب الكثيرين من جمهور الدراما الرمضانية في معرفة ملخص الحلقة 11 من مسلسل بدون سابق انذار للفنان أسر ياسين الذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

ملخص الحلقة 11 من مسلسل بدون سابق انذار للفنان أسر ياسين 

بدأت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل بدون سابق انذار للفنان أسر ياسين،  قرر عم مروان والذي يقوم بدوره الفنان فتوح أحمد أن يوقف بيع أرض الإسماعيلية التي يمتلكها مروان والذي يقوم بدور الفنان آسر ياسين، وشقيقه حسن والذي يقوم بدوره الفنان أحمد خالد صالح ووالدتهم والتي تقوم بدورها الفنانة نهال عنبر وذلك بمجرد أن تم إخباره قرر اغن يتصدى ويوقف تلك البيعه.

كما فاجأ الطبيب المعالج لعمر ابن مروان والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين وليلى والتي تقوم بدورها الفنانة عائشة بن احمد، عن عدم استجابة عمر للعلاج وهو ما يتطلب وجوده في المستشفى لحين وجود متبرع له على أن يحصل على جرعات مكثفة من الكيماوي لحين وجود المتبرع المناسب

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مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 12

تعرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

تعرض الحلقة الثانية عشر مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل على شاشة قناة DMC drama ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

قنوات عرض مسلسل بدون سابق انذار الحلقة الثانية عشر

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

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قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

أبطال مسلسل بدون سابق انذار

يتكون فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار" من عدة نجوم وهم:-

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل "بدون سابق إنذار" من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.

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