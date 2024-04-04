الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

بدون سابق إنذار الحلقة الـ10.. عماد ينجح في حل سوء الفهم بين مروان وزينب

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

استطاع عماد والذي يقوم بدوره الفنان إسلام حافظ، أن يتواصل مرة أخرى مع زينب وطليقها والذي كان قد سبق وتحدث معهم مروان والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين ولكن انتهى الحوار بضرب مروان بشكل مبرح، لكن نجح عماد في كل سوء الفهم وحدد معهم موعد للذهاب إليهم والحديث معهم، وذلك ضمن أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار.

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مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 10.. فلاش باك لـ2022 وخناقة مروان مع ليلى بسبب عملها

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مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين.. ملخص أحداث الحلقة التاسعة

مسلسل بدون سابق إنذار احداث الحلقة 10

وبدأت منذ قليل الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد على قناة DMC وهو العرض الاول للمسلسل والذي يأتي في تمام الساعة السادسة والربع.

مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 10 

تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار خلال الساعات القليلة المقبلة على قناة DMC ويعرض في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب وهو العرض الاول للمسلسل.

مسلسل بدون سابق إنذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

وتعاد الحلقة العاشرة مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل 

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار 

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن اﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.

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