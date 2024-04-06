السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 26

مسلسل نور والكوكب
مسلسل نور والكوكب السعيد

يبحث البعض عن موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 26 الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك عبر القناة الأولي خلال اليوم، لمتابعة الحلقة التي لم يتسنى لهم متابعتها أمس حيث يخاطب المسلسل الأطفال من سن 5 - 14 سنة ويبث فيهم مجموعة من المبادئ والقيم وأداب التعامل مع البيئة.

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 26

نرصد موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 26 حيث تعرض الحلقة أكثر من مرة على مدار اليوم، فيعاد مرة أخرى على القناة الفضائية المصرية قبل الموعد الأساسي بساعة بشكل يومي، في تمام الساعة الخامسة مساء.

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مسلسل نور والكوكب السعيد تفاصيل أحداث الحلقة 26


الحلقة حملت عنوان "نادية"، وقابلت خلالها، الطفلة نادية شقيقها حسن بعد هروبهم من المنزل.

رفضت نادية في البداية، مساعدة نور وفريقه ثم استجابت لهم، وقرروا إبلاغ الشرطة ومواصلة البحث عن خاطفي حسن.

ينجح الفريق في نسخ مكالمة “رامي” مع الخاطف، واتضح انه كان يأخذ منه طلبية مستلزمات طبية وأدوات جراحية.

كما اتضح أن سبب هروب نادية هو قرار والدها بتزويجها من رجل عجوز، ووصل نور ورامي للخاطف عنتر عن طريق مكتب تأجير السيارات.


مسلسل نور والكوكب السعيد قنوات عرض الحلقة السابعة والعشرون

 

يمكن متابعة مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد يوميا وقت الإفطار على القناة الأولى، حيث يعرض يوميا الساعة ٦:١٠، كما أنه يعرض على منصة واتش ات، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي.

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قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

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