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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

تفاصيل أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 26

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد

تفاصيل أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 26 محور اهتمام الملايين من الأسر المصرية حاليا حيث يعد من مسلسل كرتوني يخاطب الأطفال من سن 4 - 15 سنة ويلتف حوله كافة أفراد الأسرة المصرية أثناء تناول وجبة الإفطار يوميا.

تفاصيل أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 26

أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 26.. واصل الأبطال رحلة البحث عن رموز المسجد، لإعادة تشغيل التطبيق، بالتعاون مع “حبيبة” التي نجحت في العثور على والدها المحتجز لدى الفيروس غلباوي.

مسلسل سر المسجد.. كيف نهى الإسلام عن الخداع؟

استمر راشد في طرح ألغازه طوال الحلقة على الشيخ صلاح وياسين وسيف وشروق، فيما يخطط غلباوي لخداع شروق وسيف وياسين،  لايقافهم عن استمرار البحث عن رموز المسجد، ونجحت حبيبة في رؤية والدها أيمن لدى الفيروس غلباوي، ولم تستطع تحريره.

مسلسل سر المسجد موعد عرض الحلقة 27

تعرض الحلقة 27 من المسلسل الكرتوني سر المسجد اليوم السبت، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

تعرض الحلقة 27 من المسلسل الكرتوني سر المسجد اليوم السبت، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

مسلسل سر المسجد قنوات عرض الحلقة السابع والعشرون

تعرض الحلقة 27 من المسلسل الكرتوني سر المسجد اليوم السبت، عقب آذان المغرب على قناة الحياة ومنصة watch it.

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، وأهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث  كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

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أبطال مسلسل سر المسجد

سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

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