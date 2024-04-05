الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 11.. فتوح أحمد يتصدى لبيع أرض حسن ومروان

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

قرر عم مروان والذي يقوم بدوره الفنان فتوح أحمد أن يوقف بيع أرض الإسماعيلية التي يمتلكها مروان والذي يقوم بدور الفنان آسر ياسين، وشقيقه حسن والذي يقوم بدوره الفنان أحمد خالد صالح ووالدتهم والتي تقوم بدورها الفنانة نهال عنبر وذلك بمجرد أن تم إخباره قرر اغن يتصدى ويوقف تلك البيعه، وذلك ضمن احداث الحلقه الـ11 من مسلسل بدون سابق إنذار.

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ملخص الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين

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مسلسل بدون سابق انذار احداث الحلقة 11

وبدأت منذ قليل الحلقة الـ11 من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد على قناة DMC وهو العرض الاول للمسلسل والذي يأتي في تمام الساعة السادسة والربع.

مسلسل بدون سابق انذار موعد عرض الحلقة 11

تعرض الحلقة الـ11 من مسلسل بدون سابق إنذار خلال الساعات القليلة المقبلة على قناة DMC ويعرض في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب وهو العرض الاول للمسلسل.

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مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الـ11

تعرض الحلقة الـ11 من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

وتعاد الحلقة الـ11 مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل 

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار 

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

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