عماد يتواصل مع زينب مرة أخرى ويحل سوء التفاهم.. أبرز أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار

يتأهب متابعو الدراما الرمضانية المصرية عرض مسلسل "بدون سابق إنذار"، للفنان آسر ياسين، والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

أبرز أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار

بدأت أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل "بدون سابق إنذار"، للفنان أسر ياسين، باختفاء نهى، التي تقوم بدورها الفنانة جهاد حسام الدين، يوما كاملا هي وأبنائها، في الوقت الذى حاول حسن، الذي يقوم بدوره الفنان أحمد خالد صالح، الوصول إليهم لكي يطمئن على أبنائه لكن دون جدوى، واستمر في البحث عنهم لدى شقيقها إيهاب الذي لم يعرف هو الآخر مكانهم.

كما استطاع عماد، الذي يقوم بدوره الفنان إسلام حافظ، أن يتواصل مرة أخرى مع زينب وطليقها، الذي كان قد سبق وتحدث معهما مروان، الذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين، ولكن انتهى الحوار بضرب مروان بشكل مبرح، لكن نجح عماد في حل سوء الفهم وحدد معهما موعدا للذهاب إليهما والحديث معهما.

مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 11

تعرض الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "بدون سابق إنذار"، في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

وتعرض الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل على شاشة قناة dmc drama.

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

مسلسل "بدون سابق إنذار" مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشرة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يتكون فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار" من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل "بدون سابق إنذار" من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.