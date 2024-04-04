مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 10| إيهاب يسرق شقيقته حنان.. ونهى تكتشف بيعه للمخدرات

مسلسلات رمضان 2024..

فاجأت نهى والتي تقوم بدورها الفنانة جهاد حسام الدين، شقيقها إيهاب بزيارته في مكان عمله للشجار معه بسبب سرقته لأموال شقيقته الثانية حنان، إلا أنه برر موقفه بأنه سوف يقوم برد تلك الأموال قريبا، وبالتزامن مع شجارهم شاهدت أحد الأشخاص الذي جاء لشقيقها ايهاب لشراء مخدرات لتنصدم منه وتتركه وتغادر.

وعادت إلى شقيقتها حنان وقامت برد الأموال لحين أن يعيدها ايهاب بدلا من حدوث خلاف بين حنان وزوجها، وذلك ضمن أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد.

مسلسل بدون سابق انذار احداث الحلقة 10

وبدأت منذ قليل الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد على قناة DMC وهو العرض الاول للمسلسل والذي يأتي في تمام الساعة السادسة والربع.

مسلسل بدون سابق انذار موعد عرض الحلقة 10

تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار خلال الساعات القليلة المقبلة على قناة DMC ويعرض في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب وهو العرض الاول للمسلسل.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

وتعاد الحلقة العاشرة مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن اﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.