الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين.. أبرز أحداث الحلقة التاسعة

جريدة الدستور

يتأهب متابعو الدراما الرمضانية المصرية عرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

أبرز أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بدون سابق إنذار

بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، بقرر مروان والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين بيع حصته هو ووالدته في أرض الاسماعيليه لإنقاذ شقيقه حسن والذي يقوم بدوره الفنان أحمد خالد صالح، من أزمته واستكمال أموال الكفاله.

كما قررت ليلى والتي تقوم بدورها الفنانة عائشة بن أحمد اللجوء لجروب المفقودين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتابة كافة ما حدث لها منذ ولادتها واستبدال ابنها أملا في أن تجد أي شخص يساعدها على الرغم من رفض مروان والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين، وذلك ضمن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل بدون سابق إنذار.

مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 10

تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

تعرض الحلقة العاشرة مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل على شاشة قناة DMC drama

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان أسر ياسين على DMC drama

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة العاشرة للفنان أسر ياسين

موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9 التاسعة للفنان أسر ياسين

مسلسل "بدون سابق إنذار" الحلقة 9.. أصدقاء ليلى يحتفلون بها وزيارة غير متوقعة من باسم

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

ابطال مسلسل بدون سابق انذار

يتكون فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار" من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل "بدون سابق إنذار" من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.

مسلسل بدون سابق انذار بدون سابق إنذار موعد عرض بدون سابق إنذار موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار موعد اعادة مسلسل بدون سابق إنذار قصة مسلسل بدون سابق إنذار أبطال مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض مسلسل آسر ياسين مسلسل آسر ياسين آسر ياسين قنوات عرض بدون سابق إنذار قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار موعد مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة العاشرة من بدون سابق إنذار بدون سابق إنذار الحلقة العاشرة بدون سابق إنذار الحلقة 10 الحلقة 10 من مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل "بدون سابق إنذار" الحلقة 9.. أصدقاء ليلى يحتفلون بها وزيارة غير متوقعة من باسم

بدون سابق إنذار الحلقة الـ9.. ليلى تلجأ لجروب المفقودين لإيجاد ابنها

بدون سابق إنذار الحلقة الـ9.. مروان يقرر بيع حصتهم في الأرض لإنقاذ حسن

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9.. فلاش باك لعام 2021 واحتفال مروان وباسم بعيد ميلاد ليلى

تفاصيل الحلقة 9 من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين

مسلسل بدون سابق انذار لـ اسر ياسين ملخص الحلقة 8

موعد اعادة مسلسل بدون سابق انذار لـ اسر ياسين الحلقة 8

ملخص مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8: عائشة بن أحمد تعاتب والدتها

الأكثر قراءة

"الدستور" تنشر قائمة الشركات الفائزة في مزايدة الذهب للتعدين الأهلي (خاص)

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

نصر أبو الحسن: علاقتي جيدة بالخطيب ولا مانع من رحيل هذا اللاعب للأهلي

ترميم 23 شارع بـ 7 أحياء.. "الشريف" يُتابع أعمال تطوير شوارع الأحياء بالإسكندرية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى