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الصحة

تحمى الجسم من الجفاف.. أفضل الأعشاب لتناولها فى فصل الصيف

أعشاب
أعشاب

يبحث الكثير من الأشخاص عن أفضل الأعشاب لتناولها في فصل الصيف، لحماية الجسم من الجفاف أثناء الموجات الحارة.

وينصح الخبراء لمواجهة موجة الحر والحفاظ على برودة جسمك بشكل طبيعي في فصل الصيف، بتناول هذه الأعشاب المنعشة التي يمكن أن تساعد في التغلب على الحرارة، حسب تقرير لموقع "Hindustan times".

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أفضل الأعشاب لتناولها في فصل الصيف

1 - النعناع: يشتهر بنكهته المنعشة وتأثيره المنعش خاصة في فصل الصيف، تشير الدراسات إلى أن النعناع قد يساعد في خفض درجة حرارة الجسم عن طريق تعزيز التعرق، وبالتالي المساعدة في التنظيم الحراري، يمتلك النعناع خصائص تبريد يمكن أن تساعد في تخفيف الانزعاج المرتبط بالحرارة في فصل الصيف، لا يضفي محتوى المنثول طعمًا منعشًا فحسب، بل يحفز أيضًا الغدد العرقية، ما يسهل تبديد الحرارة.

2 - عصير الليمون: يتميز عصير الليمون برائحته الحمضية، هو خيار شائع لمكافحة الإجهاد الحراري، وتشير الأبحاث إلى أن عصير الليمون قد يعزز الاسترخاء ويقلل من القلق، ما قد يسهم في الراحة العامة في الطقس الحار.

3 - الكركديه: يشتهر الكركديه بأزهاره النابضة بالحياة، ويقدر أيضًا بخصائصه المبردة، تشير الدراسات إلى أن تناول شاي الكركديه قد يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم وتعزيز ترطيبه، ما يجعله مشروبًا صيفيًا ممتازًا.

4 - الشمر: يستخدم تقليديا لتبريد الجسم والمساعدة على الهضم، يعد الشمر غنيا بمضادات الأكسدة والزيوت الأساسية، وقد يساعد في تخفيف أعراض الانزعاج المرتبط بالحرارة مثل الانتفاخ وعسر الهضم.

5 - الكزبرة: تتميز الكزبرة بنكهتها الطازجة والحمضية، وتعد الكزبرة عنصرًا أساسيًا في العديد من المأكولات يُعتقد أن هذه العشبة تمتلك خصائص تبريد يمكن أن تساعد في تقليل حرارة الجسم الداخلية، مما يجعلها إضافة قيمة للوجبات الصيفية، وارتبط استخدامها في أطباق الطهي والعلاجات العشبية بتحسين عملية الهضم وتحمل الحرارة.

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