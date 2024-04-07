يترقب عشاق الدراما الرمضانية موعد إعادة مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج الحلقة 27 والتي تشهد نسب عالية من المشاهدة خلال موسم الرمضاني الحالي حيث تتصاعد أحداث المسلسل بشكل دائم مما يجعل الجمهور في تشوق لمعرفة الأحداث الجديدة.



موعد إعادة مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 27

يأتي موعد إعادة مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 26 في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي فيما يكون موعد إعادة مسلسل صدفة على شاشة القناة الأولى الساعة 3:00 صباحًا.



مسلسل صدفة تفاصيل أحداث الحلقة 27

تدور أحداث الحلقة 27 من مسلسل الفنانة ريهام حجاج صدفة حول الموامرة التى تعرض لها عصام السقا، وترصد الدستور تفاصيل الحلقة خلال التقرير التالى وعملية المؤامرة التى تعرض لها حيث تشهد أحداث الحلقة الـ27 نجاح عصام السقا «طارق» في معرفة أسباب وكواليس اتفاق عمه «رشدي الشامي» مُجددًا، مع «غادة» مديرة المكتب بعدما اتفق معها على قتله ولم تنفذ الخطة، إلا أنه عاود من جديد الاتفاق معها ضد عصام السقا «طارق».



مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 28

يعرض ريهام حجاج صدفة على فضائية الحياة في الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.



مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرون

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.



قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.



ابطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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