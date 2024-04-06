مسلسل صدفة الحلقة 27 تصدر التريند من خلال أحداث الحلقة 26 والتي سجلت نسبة عالية من المشاهدة خلال موسم الرمضاني الحالي حيث تتصاعد أحداث المسلسل بشكل دائم مما يجعل الجمهور في تشوق لمعرفة الأحداث الجديدة.

مسلسل صدفة الحلقة 27.. ريهام حجاج تساند أسرتها في حل المشاكل



شهد مسلسل صدفة الحلقة 27 مشاجرة بين صاصا- أحمد أبو زيد، ونوجة- رباب ممتاز، بسبب عدم تنفيذ نوجة لوعدها بأنها ستعطيه له صالة ألعاب رياضية وكذلك ستكتب سيارة باسمه، بعد أن يتزوجا، وحينما اتهمته نوجة أنه قد تزوجها فقط من أجل أموالها جاء رده بأن ذلك حقيقة وأنه لا يحبها، وقام بتطليقها، وكانت أمه- رحاب الجمل، تسمع حديثهم فأطلقت زغرودة فصدمتها نوجة أن ابنها وقع على مؤخر بقيمة ربع مليون جنيه.

كشفت باقي الحلقة من المسلسل الكثير من الأحداث، حيث ذهب صدفة للمدرسة التي تعمل بها، ووجدت كل الطلاب والمدرسين يلتفون حولها ويرحبون بها بل وهادوها بالورود والشيكولاتة، وعندما دخلت لمدير المدرسة تفاجأت كذلك بمعاملته الحسنة لها، وأخبرها أن وزير التربية والتعليم يريد مقابلتها هي والطالب نور.

مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة السابع والعشرون

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية خلال شهر رمضان المبارك 2024 وفقا للمواعيد التالية:-

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.



قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.



أبطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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