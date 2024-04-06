زاد البحث عن أحداث مسلسل بدون سابق انذار الحلقة الحادية عشر الذي تصدر التريند مؤخرًا بسبب تصاعد الأحداث بشكل مثير حيث يعرض على شاشات ومنصات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

مروان ضحية لعملية نصب.. أحداث مسلسل بدون سابق انذار الحلقة الحادية عشر

بدأت أحداث مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الحادية عشر بموافقة “مروان” الفنان آسر ياسين، على دفع مبلغ مالي لموظف الصحة مقابل إبلاغه بعنوان ابنه الحقيقي في الإسماعيليه، وبمجرد أن ذهب له لدفع الأموال، طلب منه الانتظار في السيارة وسوف يرسل له العنوان وفي نهاية الحلقة ظهر موظف أرشيف مستشفى المنارة، وتبين أنه نصب على مروان ويستغل أزمته.

كما حرص “حسن” الفنان أحمد خالد صالح، على مواصلة محاولاته للصلح بين ابنه زين وطليقته نهى والتي تقوم بدورها جهاد حسام الدين وذلك بعد أن انفعل بشكل كبير على نهى امام ابنه زين والذي استمر في الصراخ والبكاء بسبب ما شاهدهم وهو ما دفع حسن إلى أن يصالحه.

ونجحت أمينه في إيجاد مشتري لـ"الكيدز أريا" الخاصه بـ “حسن” والتي كان يرغب في بيعها كما فاجا حسن امينه بشراء تذاكر حفله الفنانه عايده الايوبي من اجل ادخال السعاده عليها.



مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 12

تعرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

تعرض الحلقة الثانية عشر مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل على شاشة قناة DMC drama ويعرض مسلسل الفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

ابطال مسلسل بدون سابق انذار

يتكون فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار" من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل "بدون سابق إنذار" من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.



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