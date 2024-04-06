موعد إعادة مسلسل بدون سابق انذار للفنان أسر ياسين محور اهتمام الجمهور في مصر والوطن العربي حيث يعرض المسلسل على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

موعد إعادة مسلسل بدون سابق انذار للفنان أسر ياسين

جاء موعد إعادة مسلسل بدون سابق انذار للفنان أسر ياسين خلال في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

وتعرض الحلقة الحادية عشر من المسلسل في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 12

تعرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل الفنان أسر ياسين بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc وتعرض الحلقة الثانية عشر مسلسل الفنان آسر ياسين بدون سابق إنذار في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ويعرض على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

ابطال مسلسل بدون سابق انذار

يتكون فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار" من عدة نجوم وهم:-

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل "بدون سابق إنذار" من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.

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موعد عرض الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان أسر ياسين