مسلسل الحشاشين الحلقة 27.. جوارى آلموت يقتلن “ألينار” وعقاب قاسي من الصباح 

مسلسل الحشاشين

تتطور الأحداث داخل قلعة آلموت خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 27، بوقوع تمرد جديد بين الجوارى، بعد قرارهن التخلص من مشرفة الجوارى ألينار بتخطيط جويرية، إحدى حوريات الجنة، يصل أمر مقتل ألينار إلى حسن الصباح ليأمر بإلقاءها والفتيات اللاتي فعلن ذلك من فوق قلعة آلموت.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 27

خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 27، بدأت جوارى قلعة الحشاشين التمرد على ألينار التى تمارس التعذيب والتهديد لإجبارهن على إطاعة الأوامر وأداء دور حوريات الجنة بدقة دون أى أخطاء، لكن الأمر يزداد سوءًا بعد وصول الجارية جويرية، التى تضع خطة محكمة لقتل ألينار بواسطة الجوارى، اللاتى يدخلن إلى مخدعها وينهلن بالطعنات على جسدها لتفارق الحياة فى الحال.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 28

تذاع أحداث الحلقة 28 من مسلسل الحشاشين على مدار 5 مواقيت خلال اليوم السبت، حيث من المقرر بدء العرض الأول للحلقة 28 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 10 مساءًا، ثم الساعة 11مساءًا، وتعاد الحلقة فى تمام الساعة 1:45 صباح اليوم التالى والساعة 4:15 و5:15 من مساء اليوم نفسه.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرون

تعد شبكة قنوات DMC الناقل الحصرى لمسلسل الحشاشين ضمن مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية الرمضانية التى تذاع على شاشة قناة DMC وقناة DMC DRAMA، وفق خريطة زمنية تم اعتمادها من أول شهر رمضان المبارك لعام 2024، كما يتزامن العرض على شبكة قنوات المجموعة، إتاحة الحلقات الجديدة والسابقة على تطبيق WATGH IT قبل العرض الأول بساعة.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.