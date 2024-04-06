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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين الحلقة 27| وريث شيخ الجبل فى أول مهمة له.. والصباح: هذا سر بيننا

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 27

يكلف حسن الصباح خلال أحداث مسلسل الحشاشين لـ “كريم عبدالعزيز“ الحلقة 27، ابنه الأصغر وخليفته ”الهادى” بأولى مهامه بعد تنصيبه الوريث الشرعى له، وإعلان الأتباع داخل قلعة آلموت السمع والطاعة للإمام المنتظر.

مسلسل الحشاشين الحلقة 27

يطلب زعيم الحشاشين من ابنه كتابة سيرة حسن الصباح، ويقول له: هتكتب سيرة مولانا وسيدنا حسن الصباح.. ولما أقول مولانا وسيدنا ده مش تفخيم أو غرور يا هادى، ده مقام ربنا منحه لى، وكلما كان مقام حسن الصباح عالى، كلما كان مقام مولانا الهادى بن حسن الصباح أعلى وأعظم، يقاطعه “الهادى” متسائلا عما يكتب، ليجيبه الأب: تكتب الحكاية من بدايتها عن شاب ملهم استطاع تغيير الدنيا كلها، وطلب منه أن يظل الكتاب سر بينهما لأن ظهوره أمر عظيم للمؤمنين، على حد قوله.

مسلسل الحشاشين 

وفى الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين، يحاول حسن الصباح أن يضع ابنه الهادى على أول طريقه لخلافة والده داخل قلعة الحشاشين، وتأمين الجبهة الداخلية من أى محاولة للتمرد من الأتباع وفى مقدمتهم قائد جيش الحشاشين برزك أميد، الذى تعاظمت قوته داخل القلعة، وبات يبحث عن دور قيادى فى دولة الظلام خشية ملاقاة نفس مصير زيد بن سيحون الذراع اليمنى للصباح والذى قتله الأخير بعد اتهامه بالخيانة والكفر.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 28

تذاع أحداث الحلقة 28 من مسلسل الحشاشين على مدار 5 مواقيت خلال اليوم السبت، حيث من المقرر بدء العرض الأول للحلقة 28 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 10 مساءً، ثم الساعة 11مساءً، وتعاد الحلقة فى تمام الساعة 1:45 صباح اليوم التالى والساعة 4:15  و5:15 من مساء اليوم نفسه.

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مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة 28

تعد شبكة قنوات DMC الناقل الحصرى لمسلسل الحشاشين ضمن مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية الرمضانية التى تذاع على شاشة قناة DMC وقناة DMC DRAMA، وفق خريطة زمنية تم اعتمادها من أول شهر رمضان المبارك لعام 2024، كما يتزامن العرض على شبكة قنوات المجموعة، إتاحة الحلقات الجديدة والسابقة على تطبيق WATGH IT قبل العرض الأول بساعة.

قصة مسلسل الحشاشين 2024

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.

أبطال مسلسل الحشاشين 2024

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

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