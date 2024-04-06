مسلسل الحشاشين الحلقة 27.. اختبار صعب يثبت ولاء "برزك أميد" بأوامر "الصباح"

مسلسلات رمضان 2024..

تشهد الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين لـ “ كريم عبدالعزيز ” مواجهة ساخنة بين حسن الصباح وبرزك أميد، على خلفية مخاوف زعيم الحشاشين من محاولة “برزك” التخلص من خليفته الهادى، سعيًا للسيطرة على قلعة آلموت.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 27

وخلال أحداث الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين، يستدعى "الصباح" برزك ليواجهه بما رآه فى غفوته من منام مفزع حاول برزك خلاله قتل الابن الأصغر الهادى بإلقائه من أعلى سور القلعة، وأمام تأكيد برزك ولاءه للصباح وخليفته الهادى من بعده، إلى حد أنه إذا طلب منه قتل نفسه سيفعل ذلك، يضعه الصباح فى اختبار صعب لأول مرة طالبًا منه قتل نفسه بالفعل ليبرهن على صدق حديثه.

مسلسل الحشاشين

وأمام هذا الطلب غير المتوقع، وقف “برزك” متصلبًا وهوممسكًا بخنجرة قبل أن يسحبه تجاه عنقه لقتل نفسه كما طلب الصباح، ليفاجئه الأخير بقوله: يكفى، الزم مولاك الهادى، أمانه وحياته فى رقبتك، الهادى لو جراله حاجة لن ارحمك، وهتفضل الأمين على ابنى، ليحاول برزك طمأنته: ارتاح وأطمأن مولاى الهادى ينام وأنا أسهر على خدمته.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 28

تعرض الحلقة 28 من مسلسل الحشاشين على مدار 5 مواقيت خلال اليوم السبت، حيث من المقرر بدء العرض الأول للحلقة 28 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 10 مساءًا، ثم الساعة 11مساءًا، وتعاد الحلقة فى تمام الساعة 1:45 صباح اليوم التالى والساعة 4:15 و5:15 من مساء اليوم نفسه.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرون

تعد شبكة قنوات DMC الناقل الحصرى لمسلسل الحشاشين ضمن مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية الرمضانية التى تذاع على شاشة قناة DMC وقناة DMC DRAMA، وفق خريطة زمنية تم اعتمادها من أول شهر رمضان المبارك لعام 2024، كما يتزامن العرض على شبكة قنوات المجموعة، إتاحة الحلقات الجديدة والسابقة على تطبيق WATGH IT قبل العرض الأول بساعة.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول واحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى القرن الحادى عشر ميلاديًا.

ابطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عدد كبير من النجوم فى مقدمتهم الفنان كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.