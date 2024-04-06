مسلسل الحشاشين الحلقة 27.. حلم غامض يفزع "الصباح" وهذه هى وصيته الأولى لخليفته

مسلسلات رمضان 2024

تبدأ أحداث الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز " بمفاجأة غير متوقعة، تتكشف معها حقيقة تورط برزك أميد قائد جيش الحشاشين فى قتل خليفة حسن الصباح وابنه الأصغر الهادى، بإلقاءه من أعلى سور قلعة آلموت.

مسلسل الحشاشين تفاصيل الحلقة 27

يستفيق حسن الصباح فى بداية أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 27، مفزوعًا من غفوته،بعدما رأى فى عالم الأحلام رؤية مزعجة لبرزك أميد وهو يقتل ابنه الأصغر وخليفته الهادى من أعلى سور القلعة، بسبب طمعه من الاستيلاء على قلعة الحشاشين، يهرع إلى مخدع الهادى ليجده أمام دون أى أذى، ليتأكد أن ما شاهده مجرد رؤية تحذيرية.

احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 27

مسلسل الحشاشين

وضمن احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 27 ، يدب الشك والقلق فى قلب الصباح تجاه برزك أميد، وينقل شكوكه تلك إلى ابنه الذى يحضتنه بقوة، ويدور حديث بين الطرفين حول مستقبل الخلافة بعد وفاة الأب حسن الصباح، يقول الأخير: انا عايزك تفهم وتاخد بالك انك دلوقتى غير الأول، الثقة أهم شئ، عايزك تتماسك وتاخد بالك من كل حاجة بتحصل حواليك، حتى الناس اللى بتقدملك الأكل والشرب، وطبعا تاخد بالك من برزك أميد.

مسلسل الحشاشين

ينتقل قلق الأب إلى الأبن خلال احداث مسلسل الحشاشين الحلقة 27، الذى عبر عن ارتباكه ومحاوطة أنظار الناس له وشعوره أنه فى مكانة لا يستوعبها، وخوفه ألا يكون الشخص المناسب لها، لكن زعيم الحشاشين يطلب منه أن يظل متواصل معه حتى وهو فى مخدعه، يراه ويسمعه حتى وإن كان بعيد بالتدريب وبالصمت والجوع، كما يفعل هو مع الأمير الفاطمى الراحل نزار.

مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 28

تذاع أحداث الحلقة 28 من مسلسل الحشاشين على مدار 5 مواقيت خلال اليوم السبت، حيث من المقرر بدء العرض الأول للحلقة 28 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 10 مساءًا، ثم الساعة 11مساءًا، وتعاد الحلقة فى تمام الساعة 1:45 صباح اليوم التالى والساعة 4:15 و5:15 من مساء اليوم نفسه.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرون

تعد شبكة قنوات DMC الناقل الحصرى لمسلسل الحشاشين ضمن مجموعة متميزة من الأعمال الدرامية الرمضانية التى تذاع على شاشة قناة DMC وقناة DMC DRAMA، وفق خريطة زمنية تم اعتمادها من أول شهر رمضان المبارك لعام 2024، كما يتزامن العرض على شبكة قنوات المجموعة، إتاحة الحلقات الجديدة والسابقة على تطبيق WATGH IT قبل العرض الأول بساعة.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.

ابطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحى عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.