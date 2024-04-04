الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الإحصاء: 37.2% انخفاضًا فى قيمة العجز بالميزان التجارى خلال يناير 2024

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية يناير 2024، وقد بلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.08 مليار دولار خلال شهر يناير 2024 مقابل 3.32 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة انخفاض قدرها 37.2٪.

تراجع قيمة الصادرات 

وأظهرت مؤشرات النشرة انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 15.6٪، حيث بلغت 3.46 مليار دولار خلال شهر يناير 2024 مقابل 4.10 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 8.1٪، أسمدة بنسبة 47.7 ٪، بترول خام بنسبة 22.1%، الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 87.1٪).

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها (فواكه طازجة بنسبة 24.9%، ملابس جاهزة بنسبة 35.7٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 38.6%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 12.8%).

انخفاض الواردات المصرية 

أما فيما يخص الواردات المصرية، بينت المؤشرات انخفاض قيمة الواردات بنسبة 25.3٪، حيث بلغت 5.54 مليار دولار خلال شهر يناير 2024، مقابل 7.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا: (قمح بنسبة 41.8 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 43.6%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبـة 9.9%، ذرة بنسبة 15.1%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابق وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 60.8%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 2.7%، الغاز الطبيعى بنسبة 20.9٪، سيارات ركوب بنسبة 92.9%).

الاحصاء جهاز الإحصاء واردات صادرات الصادرات المصرية عجز الميزان التجاري

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